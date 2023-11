Der Verein Frauen in Not lud zu seiner siebten Fashion Night in das festlich geschmückte Zollhaus in Ludwigshafen ein. Die mehr als 100 begeisterten Zuschauer der Benefizveranstaltung wurden laut Pressemitteilung bereits am Eingang auf dem roten Teppich von Peter Schwarz „Wunderwelt Holz“ empfangen, mit seinen kunstvollen Skulpturen aus dem Naturstoff Holz, die der Künstler mit der Motorsäge aus Holzstämmen aus der Region in einem Stück fertigt. Auch die Innenräume des Zollhauses dienten mit einer Ausstellung der Künstlerin Adela Paints aus Tuttlingen der Kunst, welche die Besucher betrachten konnten.

Katharina Wroblewska, Ärztin in Überlingen sowie die Vorsitzende des Vereins Frauen in Not, und ihr Team hatten wieder eine ansprechende Show für die Spender auf die Beine gestellt. Mit von der Partie waren in diesem Jahr verschiedene Designer und Geschäfte aus verschiedenen Städten: Margarete Brauns „Woman“ aus Überlingen mit Designerkollektionen aus Italien und hochwertigen deutschen Labels, das Schuhstudio H mit exquisiter italienischer Schuhmode aus Überlingen, die Designerin Oksana Schlee-Keil mit ihrer atemberaubenden handgearbeiteten Abendmode in Tüll, Agnes Imamoglu und ihr Label „My Pearl Underware“ mit Spitzenbodys aus hochwertiger italienischer Spitze und Sport Martin aus Stockach. Für die musikalische Unterhaltung der Gäste im Ludwigshafener Zollhaus sorgten in diesem Jahr einmal mehr die Künstler der ersten Stunde der Fashion Night: Kenneth King, Kathyann Martinez und Selin Yavuz. Verstärkt wurde der Showteil in diesem Jahr von Sängerin Constance Dizendorf, einer Finalistin der TV-Castingshow „The Voice Kids“ im Jahr 2021.

Die Spenden der diesjährigen Fashion Night gehen an den Verein Grauzone in Donaueschingen und an seine Beratungsstelle für Opfer sexueller Gewalt. Zu der Spendenhöhe konnte Organisatorin Katharina Wroblewska am Dienstag noch keine Auskunft geben. Der Kassensturz der Benefiz-Veranstaltung erfolge in den kommenden Tagen, heißt es in der Mitteilung.