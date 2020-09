von Sk

Eine Unachtsamkeit eines 41-jährigen Lastwagenfahrers hat am Dienstag gegen 18.15 Uhr in der Kaiserpfalzstraße in Bodman zu einem Unfall geführt. Laut einer Polizeimeldung hielt er auf der Straße an und setzte mehrere Meter rückwärts zurück. Hierbei übersah der 31-Jährige ein hinter dem Lastwagen stehendes dreirädriges Quadro QV3 und stieß mit diesem zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 4.000 Euro.