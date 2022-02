Das schwierig geschnittene Grundstück zwischen der Bahnhofstraße und der Radolfzeller Straße (B 34) hat erneut eine Debatte im Gemeinderat von Bodman-Ludwigshafen ausgelöst. Der Grund: Das Schicksal des Trampelpfads, den es momentan gibt und für den viele eigentlich gerne eine Lösung zwischen den künftigen Gebäuden hätten.

Für den Weg gibt es eigentlich keine Hoffnung mehr. Dafür hatten die Bauherren aber in Bezug auf die Stellplätze und mehr Wohnraum positive Nachrichten: Das ganze Bauprojekt wächst, da ein Grundstück dazu kommt (siehe Kasten). Das alte Haus dort wird abgerissen und neu gebaut. Dies müsse noch im städtebaulichen Vertrag erfasst werden, damit der Planer beauftragt werden könne, so Bürgermeister Matthias Weckbach.

Weg wäre zu nah am Haus

Thorsten Blatter von der HTS-Handel GmbH erläuterte in der digitalen Sitzung, es sei darüber gesprochen worden, ob der Fußweg zwischen der Radolfzeller Straße und der Bahnhofstraße ganz außen an dem zusätzlichen vierten Wohngebäude entlang geführt werden könnte. Das sei zwar untersucht worden, weil es sinnig gewesen wäre, aber die Abstände zu den Erdgeschosswohnungen wären zu gering, erklärte er. „Das wäre eine massive Beeinträchtigung.“

Architekt Wolfgang Lieb von der HTS-Handel GmbH sprach über Wegalternativen und deren Probleme. Denn der Weg müsste mit dem Zugang zu einem der Häuser kombiniert werden und es bräuchte zusätzliche Treppen. „Wir halten die Realisierung für schwierig“, sagte Lieb. Blatter merkte an, es sei keinem gedient, wenn es Probleme bei der Nutzung gebe.

Mehr bezahlbarer Wohnraum

Positiv sei inzwischen jedoch, dass fünf bisher außen geplanten Stellplätze nun in der Tiefgarage untergebracht werden könnten, so Lieb und Blatter. Dies sei durch die Vergrößerung der Gesamtfläche und das vierte Wohngebäude möglich. Blatter sagte, es ergebe sich nun ein deutlich einheitlicheres Bild von der städtebaulichen Gesamtsituation her.

Die beiden unten an der Bahnhofstraße geplanten Gebäude sollen die gleiche Form und Höhe erhalten. Bis auf das zusätzliche Haus ändere sich an der bereits vorgestellten Gebäudeplanung nichts. Matthias Weckbach ergänzte außerdem, im vierten Haus entstehe als Kompensation mehr bezahlbarer Wohnraum, da der öffentliche Weg nicht mehr zur Verfügung stehe.

In der Sitzung stand ein anderer Fußweg im Raum, der ein Stück weiter die Straße entlang als Abkürzung zwischen Radolfzeller Straße und Bahnhofstraße entstehen könnte. Auf eine Rückfrage von Christian Pichler (CDU), ob eine neue Offenlage aufgrund von Änderungen beim Thema Weg notwendig sei, erklärte Weckbach, der Weg sei im Bebauungsplan nicht als öffentlicher Weg gekennzeichnet, aber im städtebaulichen Vertrag mit den Bauherren enthalten.

Sorge um die Tiefgaragen-Ausfahrt

CDU-Gemeinderat Alwin Honstetter warf ein, er sei immer gegen den Weg gewesen, da es keinen Sinn mache, einen Weg der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum vorzuziehen. Daher sei es in Ordnung, dass er nun doch nicht komme. Er machte sich nur um die Tiefgaragen-Ausfahrt Sorgen: ob dort aufgrund des geringen Abstands zur Straße Gefahrensituationen entstehen könnten. Weckbach schilderte anhand der Pläne, dass es keine Probleme gebe.

Claudia Brackmeyer (SPD) hingegen sagte, sie gehöre zu den Einwohnern, die den Fußweg gerne nutzen. Sie empfinde ihn als unverzichtbar. Alessandro Ribaudo (CDU) zeigte sich verwundert, dass nun plötzlich solche Probleme mit der Einbindung des Wegs in die Baupläne auftreten und er nicht mehr möglich sei. Weckbach verwies allerdings auf die früheren Überlegungen, ob der Weg überhaupt Sinn mache.

Die Mehrheit des Gemeinderats stimmte der Planung auf dem zusätzlichen Grundstück zu und Wolfgang Lieb soll nun einen Bebauungsplanentwurf erarbeiten, der dann in den Gemeinderat kommt. Außerdem soll es einen neuen städtebaulichen Vertrag geben.