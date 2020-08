Ein Bauvorhaben auf dem Grundstück der neuapostolischen Kirche sorgte für eine längere Diskussion im Bauausschuss. Zum einen ging es um den Bau selbst, aber auch das Straßenbild in der Umgebung und die Parkplätze, die momentan von der Sernatingenschule genutzt werden können, später aber nicht mehr. In dem Bereich gilt der Bebauungsplan „West“.

Baufenster sorgt für Verwunderung

Dem Ausschuss lag eine Bauvoranfrage für ein Mehrfamilienhaus mit Mietwohnungen vor. Das alte Kirchengebäude soll abgerissen werden. Der Neubau wäre allerdings auf der jetzigen Grünfläche im 45-Grad-Winkel zur Straße hingeplant und würde vom Baufenster abweichen. Die alte Kirche steht aber eigentlich auch außerhalb des Baufensters. Die Mitglieder des Gremiums wunderten sich über beides.

Hauptamtsleiter Stefan Burger sagte, dass nicht bekannt sei, warum die Kirche damals anders habe bauen dürfen. Alessandro Ribaudo (CDU) fand, dass der Standort der Kirche die logische Position für ein Gebäude auf dem unregelmäßig geschnittenen Grundstück sei. Claudia Brackmeyer (SPD) befürchtete ein Kuddelmuddel, weil das Nebenhaus schräg steht. Dessen Winkel zur Straße ist jedoch flacher.

Stellplätze müssen überarbeitet werden

„Das Thema Stellplätze ist wichtig“, betonte Bürgermeister Matthias Weckbach. Momentan sind alle an der Straße aufgereiht, aber beim kommenden Bauvorhaben soll es eine solche Batterie nicht geben. So etwas sei an anderen Stellen auch nicht erlaubt. Das sei keine Straßenraumgestaltung, sagte er. Deshalb war er gegen den entsprechenden Punkt in der Bauvoranfrage.

Das Ergebnis der Beratung war, dass zu viele Fragen bei dem Vorhaben offen sind. Alessandro Ribaudo regte Gespräche mit dem Bauherrn an. Der Bauausschuss lehnte schließlich das Projekt in der vorliegenden Form ab. Das Gebäude wäre so nach dem geltenden Bebaubauungplan ohnehin nicht zulässig und es wäre eine Bebauungsplanänderung oder Befreiung von der Veränderungssperre notwendig gewesen, so die Sitzungsvorlage.