Zwei Mal im Jahr untersucht Gemeindeförster Alexander Fischer alle Bäume, die in den Parkanlagen oder straßenbegleitend in Bodman-Ludwigshafen stehen. Dies geschieht laut Hauptamtsleiter Stefan Burger im belaubten und im unbelaubten Zustand. Bei der Sommerkontrolle habe sich gezeigt, dass zwei Bäume an der Parkstraße gleich nach dem Bahnübergang nicht mehr standsicher waren.

Als einzig mögliche Verkehrssicherungsmaßnahmen wurden beide Bäume gefällt. „In einem solchen Fall, wenn also die Gefahr sozusagen amtlich bestätigt ist, gilt auch das Verbot nicht, im Sommer Bäume zu fällen“, so Burger.