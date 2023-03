Der Gemeinderat hat sich mit Bebauungsplan-Änderungen in den Gebieten Gässleäcker und Gässleäcker 2 befasst. In Gewerbegebieten, insbesondere bei Betrieben, die große Abstellflächen benötigen wie hier das Burmeister Caravan Center, sind wesentlich höhere Versiegelungswerte zulässig und üblich als im Wohnungsbau.

Vorgesehen sind mit der Änderung Grundflächenzahlen von 0,6, die mit offenen Stellplätzen um 50 Prozent überschritten werden dürfen. Das bedeutet, dass 60 Prozent eines Grundstücks bebaut werden dürfen, bei offenen Stellplätzen sogar 90 Prozent. Diese Versiegelungen, die Erweiterung des Gewerbegebiets an der B31-alt und südlich des Mühlbachs bis an den Hochwasserdamm sowie die Eingriffe in die Natur werden durch die Abbuchung von 68.041 Ökopunkten vom Ökokonto der Gemeinde ausgeglichen.

Neu sind die ab der bestehenden Geländehöhe berechneten zulässigen Gebäudehöhen – jetzt sollen 13 Meter statt der in den Gewerbegebieten der Gemeinde bisher üblichen 11,5 bis 12 Meter erlaubt sein. Durch die Erhöhung werden eine erweiterte Gebäudenutzung und ein begrüntes Flachdach möglich, gleichzeitig können Retentionsflächen minimiert werden. Nebengebäude für die Unterstellung gewerblicher Fahrzeuge dürfen mit Dachaufbau für eine Begrünung ebenfalls höher gebaut werden.

Höhe statt Fläche zu nutzen und Gründächer anzulegen, schafft neue Möglichkeiten der Versiegelung auf dem Boden, weil auf den Dächern dadurch Flächen entsiegelt werden. Diese Anpassung werde ausstrahlenden Charakter auf alle Gewerbegebiete haben, machte Bürgermeister Matthias Weckbach klar. Zug um Zug werde jeder Bebauungsplan entsprechend vorangetrieben werden müssen, weil Fläche nicht vermehrt werden könne.

Alessandro Ribaudo (CDU) wies darauf hin, dass diese Änderungen nur für Gewerbegebiete gelten und nicht auf Wohngebiete ausstrahlen dürften. Der Bebauungsplan-Entwurf geht nach einstimmigem Beschluss in die Offenlage.