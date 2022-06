Ein 23 Jahre alter Mann sei mit seinem BMW auf der Straße „Im Weilergarten“ unterwegs gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung. Auf der Kreuzung zur Burgstraße sei der Wagen mit einem auf der Burgstraße fahrenden, vorfahrtsberechtigten Audi eines 24-Jährigen zusammengestoßen. Beide Fahrer seien unverletzt geblieben. Am BMW seien rund 5000 Euro Schaden entstanden, am Audi rund 20.000 Euro. Um den stark demolierten und nicht mehr fahrbereiten Audi habe sich ein Abschleppdienst gekümmert.