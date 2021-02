Eine 18-Jährige fuhr laut einer Mitteilung der Polizei mit ihrem Auto in Richtung Liggeringen und kam dabei nach rechts von der Straße ab. Das Fahrzeug übersteuerte und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Dessen 46-Jähriger Fahrer erlitt leichte Rückenschmerzen, die Unfallverursacherin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, so die Polizei.