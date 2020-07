Aus der angeregten Vorfahrtsänderung an der Weilerkapelle ortsauswärts wird nichts. Ohne Anordnung der Verkehrsbehörde sei nichts möglich, erklärte Hauptamtsleiter Stefan Burger. Deshalb bleibe alles mit der Stopp-Stelle, wie es sei. Von Seiten der Polizei gebe es keine Diskussionsbereitschaft und nur wenn diese es empfehle, agiere die Behörde, so Burger zum Ablauf. In einer früheren Ratsdiskussion zur anstehenden Umgestaltung der Kreuzung war die Idee aufgekommen, dort die Vorfahrt zu ändern. Die Ablehnung der Polizei kam schriftlich und ein Termin wurde abgelehnt. Michael Koch (CDU) kritisierte deshalb, dass die Polizei nicht mit dem Gemeinderat, einem demokratisch gewählten Gremium, reden wollte. Bürgermeister Matthias Weckbach sagte jedoch, dass die Zusammenarbeit mit der entsprechenden Abteilung immer sehr gut sei.