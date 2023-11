Die Kleineinsatzgruppe der Abteilung Ludwigshafen wurde laut einem Einsatzbericht der Feuerwehr zu einem ausgelösten E-Call Verkehrsunfall auf die Bergstraße alarmiert. Vor Ort fanden sie Ein Auto in der Leitplanke am Hang vor. „Der Fahrzeuglenker war zum Glück bereits aus dem Auto draußen und unverletzt“, so die Feuerwehr.

Die Feuerwehr war bei einem Unfall im Einsatz. | Bild: Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen

Die Einsatzkräfte hätten die Einsatzstelle abgesichert und die Batterie abgeklemmt. Danach sei die Einsatzstelle der Polizei übergeben worden.

Weitere Information folgen im Lauf des Tages.