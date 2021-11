Zwei der höchsten Auszeichnungen von Bodman-Ludwigshafen gingen bei einem Ehrungsabend an Theodor Friedrich Lindenmayer und Rainer Ehmann. Außerdem wurden rund 20 weitere Personen für ehrenamtliches Engagement und Einsatz für ihre Mitmenschen mit Urkunden und Medaillen geehrt. Hier gibt es alle Bilder und die Würdigungen.

Theodor Friedrich Lindenmayer (links) hat den Ehrenring in Gold mit Gemeindewappen erhalten. Lindenmayer habe bis 2004 für die CDU 29 Jahre lang im Gemeinderat gesessen. „Sie haben immer unaufgeregt, sachlich und nach dem gesunden Menschenverstand für das Miteinander geworben“, sagte Weckbach. Dabei habe er oft den goldenen Mittelweg gefunden. Er habe uneigennützig und im Sinne der Gemeinde zur positiven Gemeindeentwicklung beigetragen.

Zudem sei Lindenmayer fast 50 Jahre im Gutachterausschuss gewesen, davon 37 Jahre als Vorsitzender. Das sei sehr arbeitsintensiv und eine wichtige Tätigkeit, so Weckbach. Denn die Bedeutung der Bodenrichtwerte habe zugenommen. Lindenmayer sei mit seiner Expertise ein Grundpfeiler für Bodman-Ludwigshafen. Weckbach dankte ihm für sein herausragendes Wirken zum Wohle der Gemeinde.

Der Ehrenring in Gold mit Wappen, die zweithöchste Auszeichnung von Bodman-Ludwigshafen

Rainer Ehmann ist nun Träger der Ehrennadel der Gemeinde Bodman Ludwigshafen. Weckbach sagte, Ehmann sei seit 60 Jahren Mitglied des Musikvereins Ludwigshafen und habe 1989 das Dirigentenamt übernommen. Sein Taktgefühl sei perfekt. Ein besonderer Höhepunkt sei das Stettelberger-Musical, das Ehmann selbst komponiert habe. „Es gibt nur wenige Gemeinden, die ein Musical zur Ortsgeschichte haben“, betonte Weckbach. Alle seien begeistert gewesen, auch vom zweiten Teil, in den weitere Legenden eingebunden worden seien. „Es sind zwei Epen, die ihresgleichen suchen“, so Weckbach, der die eine oder andere Anekdote erzählte.

„Sie haben mit Ihrem musikalischen Wirken das Gemeindeleben entscheidend bereichert und sich in herausragender Weise für das gesellschaftliche und örtliche Miteinander eingesetzt“, sagte Weckbach zu Ehmann.

Ehrennadel der Gemeinde, die dritthöchste Auszeichnung von Bodman-Ludwigshafen

Von den Einwohnern, die für bestimmte Anzahlen von Blutspenden Auszeichnungen erhalten, kam am Ehrungsabend der Gemeinde nur einer persönlich. Alexander Märzendorfer (rechts) war 50 Mal bei Blutspenden und erhielt eine Urkunde des Deutschen Roten Kreuzes samt Ehrennadel in Gold. Zu den weiteren Einwohnern, die schon oft bei Blutspendeterminen waren, gehörte auch Sebastian Strobel. Er hat 25 Mal von seinem Blut gegeben, um Schwerverletzten oder Kranken zu helfen. Bürgermeister Matthias Weckbach (links) betonte, Blut sei ein besonderer Saft, der Leben rette und daher sehr wichtig sei.

Die Medaillen und Urkunden der Sport- und Kulturehrung.

Steffen Kaiser (rechts) erhielt eine Kultur-Medaille mit Ehrenbrief. Er habe schon viele mit seinen Zauberei-Manipulationen erfreut, so Weckbach. Zudem sei der damit 2019 bei der Deutschen Meisterschaft erfolgreich gewesen.

Bertram Ledergerber (rechts) bekam die Kultur-Medaille mit Ehrenbrief. Weckbach nannte ihn ein Fasnachts-Urgestein. Ledergerber sei Mitschöpfer der Villa Boskopf, seit 15 Jahren Helfer und Texter für den Auftritt des Nebelmännle im Schloss Bodman und führe seit zehn Jahren Regie bei den Bunten Abenden.

Gerd Keller (rechts) ist seit mehr als 60 Jahren aktiver Musiker beim Musikverein Ludwigshafen und erhielt die Kultur-Medaille mit Ehrenbrief. Weckbach hob hervor, Keller sei auch Vorstandsmitglied, Chronist und stehe seit 40 Jahren auf der Theaterbühne im Gemeindezentrum. Er sei ein Fundament des Vereins.

Ute Trisner (rechts) erhielt die Kultur-Medaille mit Ehrenbrief, da sie seit 45 Jahren im Kirchenchor singt. Sie sei seit 15 Jahren als Übungsleiterin im Kinderturnen, seit 20 Jahren im Pfarrgemeinderat und seit 15 Jahren im Katholischen Bildungswerk engagiert.

Edmund Knape (rechts) sei eine unverwechselbare Größe bei unzähligen Theaterspielen, sagte Weckbach, der ihn mit dem Ehrenbrief auszeichnete. Unter anderem sei Knape auch von 1959 bis 1971 und 1980 bis 1984 Mitglied des Gemeinderats gewesen.

Victor Lindenmayer (rechts) ist Gründungsmitglied der Dorffreundschaft Maygas und bekam den Ehrenbrief. Weckbach ließ bei seiner Ehrung die erste Begegnung 1999 Revue passieren und erzählte von Lindenmayers 40 Jahren Engagement für den Verein.

Michaela Ribaudo (rechts) wurde für sportliches Engagement mit dem Ehrenbrief bedacht: 20 Jahre Übungsleiterin im Bereich Tanz, Mitglied des Showteam Blues Brothers, Teilnahme an internationalen Wettbewerben samt Goldmedaille in Südafrika.

Petra Haberstroh (rechts) erhielt einen Ehrenbrief für 25 Jahre als Übungsleiterin im Volleyball und der Gymnastik sowie zwölf Jahre im Vorstand des TV Ludwigshafen.

Margit Blender (rechts) bekam den Ehrenbrief für 25 Jahre als Übungsleiterin der Frauengymnastik.

Alessandro Ribaudo (rechts) engagiert sich seit mehr als 25 Jahren als Übungsleiter im Geräteturnen, ist Trainer der Blues Brothers, holte mit ihnen eine Goldmedaille in Südafrika, ist Turnwart und im Vorstand des TV-Ludwigshafen. Dafür erhielt er den Ehrenbrief.

Cornelia Schmid (rechts) bekam den Ehrenbrief für mehr als 30 Jahre als Übungsleiterin im TSV Bodman, Gründung der Mittwochsgymnastik und der Seniorengymnastik sowie weiteres ehrenamtliches Engagement. Sie sei eine wichtige Stütze, sagte Weckbach.

Anita Dirnhofer (rechts) engagiert sich seit mehr als 40 Jahren als Übungsleiterin im Bereich Mädchenturnen und der Gymnastik. Sie sei die Ideengeberin des Gymastikraums, der momentan an die Turnhalle in Ludwigshafen angebaut wird. Sie erhielt nun den Ehrenbrief.

Wilhelm Schilling (rechts) hat 1969 die Brass Band gegründet und bekam den Ehrenbrief für seine musikalische Tätigkeit. Die Brass Band sei zu einer Institution der Gemeinde geworden, da sie viele Feste begleite, so Weckbach.

Ewald Grundler (rechts) war der Vorsitzende der Chorgemeinschaft Bodman-Espasingen und habe das Freundschaftstreffen der Chöre der Raumschaft Stockach initiiert. Hinzu kommen weitere Verdienste, so dass er den Ehrenbrief erhalten hat.

Einige zu Ehrende waren familär verhindert oder sagten die Teilnahme aufgrund der Pandemie ab: Peter Lenk war nicht anwesend, doch bekommt den Ehrenbrief der Gemeinde für seine einzigartige künstlerische Arbeit. „Wir sind stolz, einen Künstler wie ihn in der Gemeinde zu haben“, sagte Weckbach, der auch erzählte, wie sehr es Lenk Spaß mache, wenn sich Leute über seine Werke aufregen. Bernhard Hock, seit Jahrzehnten Sänger im Kirchenchor und im MV Ludwigshafen engagiert, bekommt nachträglich auch den Ehrenbrief. „Er ist ein Vorbild an Zuverlässigkeit und Treue zur Gemeinde und dem Miteinander“, so Weckbach. Michael Pichler ist seit 25 Jahren Übungsleiter im Geräteturnen und war Jugendvorstand. Weckbach überbringt ihm noch den Ehrenbrief. Elke Weckbach erhält noch den Ehrenbrief, da sie seit mehr als 20 Jahren Übungsleiterin im Kinderturnen sowie bei den Turnerinnen ist und unter anderem auch Kurse gibt. Christa Weiler geht der Ehrenbrief noch zu. Sie gehört auch zur Riege der Übungsleiterinnen und macht dies seit mehr als 25 Jahren. Sie ist auch im Vorstand des TV Ludwigshafen. Karl Sailer führte den Bodmaner Teil der Chorgemeinschaft Bodman-Espasingen und war mehr als 30 Jahre im Chor aktiv, so Weckbach. Sailer habe zudem mit eigenen Mitteln die Gemeinde-Kanone restaurieren lassen und Veranstaltungen als Kanonier begleitet. Weckbach wird ihm den Ehrenbrief noch überreichen.