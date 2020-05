Es geht mit großen Schritten voran: Am Kindergarten in der Kaiserpfalzstraße in Bodman stehen die letzten Züge der Außenarbeiten an, teilte das Ortsbauamt mit.

Die Außenanlagen den Kindergartens Bodman sind fast fertig. | Bild: Rudolf Schlichenmaier

Schulgelände kommt im Juli/August

Außerdem sprach Ortsbaumeister Ralf Volber in der jüngsten Gemeinderatssitzung über Einsparungen beim Außenbereich des Schulgeländes direkt daneben an, die in vorangegangenen Ratssitzungen gefordert worden waren. Die Kosten lägen nun neu bei 252 000 Euro. Zuvor waren es zwischen 280 000 und 300 000 Euro.

Die Baufirma sei mit den gemachten Änderungen einverstanden, so Volber. Die Arbeiten am Außengelände der Grundschule sind nun für Juli und August geplant.