Ludwigshafen vor 41 Minuten

Auffahrunfall mit Domino-Effekt: Motorrad schiebt Motorrad auf Auto

Eine Motorradfahrerin ist laut einer Mitteilung der Polizei bei einem Auffahrunfall am Sonntag gegen 16 Uhr auf Höhe einer Tankstelle in der Überlinger Straße (B31-alt) in Ludwigshafen leicht verletzt worden.