Bodman vor 50 Minuten

Auffahrunfall beim Abbiegen von B34 Richtung Bodman

Eine Leichtverletzte und rund 3000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstag gegen 17 Uhr an der Einmündung der B34 in die Straße „An der Hurtbrücke“ (K6101) in Richtung Bodman.