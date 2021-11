Bodman-Ludwigshafen/Eigeltingen/Stuttgart vor 53 Minuten

Alles ist rechtmäßig: Petition beim Landtag gegen Badeverbot in Bodman-Ludwigshafen scheitert

Der Landtag von Baden-Württemberg hat eine Entscheidung zur Petition eines Eigeltinger Bürgers getroffen. Diese richtete sich gegen die Polizeiverordnung in Bodman-Ludwigshafen, in der es zu bestimmten Zeiten untersagt ist, in den öffentlichen Uferanlagen zum Baden in den See zu gehen.