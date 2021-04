Es ist alles Eigenleistung: Mehrere Mitglieder der DLRG Bodman-Ludwigshafen waren in den vergangenen Wochen abwechselnd damit beschäftigt, das größte der drei Rettungsboote mit kleinen Reparaturen, neuer Farbe und neuer Aufschrift für die Saison flott zu machen. Die Mitglieder hätten zwischen 150 bis 200 Arbeitsstunden geleistet und die Materialkosten in Höhe von rund 1000 Euro kämen rein aus den Eigenmitteln der DLRG-Ortsgruppe, erklärt der stellvertretende Vorsitzende Michael Koch. Das Boot habe für die Arbeiten in einer Halle bei ihm gestanden. Viel sei auch im Freien gemacht worden, um die Corona-Vorschriften einzuhalten. Der Bootservice Rudolf habe beim Aus- und wieder Einwassern des Bootes geholfen.

Bis auf diese Reparaturwochen, die jedes Jahr zu Beginn des Frühlings stattfinden, liege das 30 Jahre alte Boot durchgehend im Hafen von Bodman. Im Winter gebe es inzwischen mehr Einsätze, da zunehmend Stand-Up-Paddler unterwegs seien, erklärt der Vorsitzende Florian Hoyer. Außerdem seien Taucher das ganze Jahr über aktiv. Und was den bevorstehenden Sommer angeht, rechnen Hoyer und Koch mit hohen Einsatzzahlen.

Einsätze und Anforderungen haben sich verändert

Beide berichten, dass sich die Einsätze und Anforderungen an die Rettungsboote im Lauf der Jahrzehnte stark verändert hätten. Da das Boot diesen Anforderungen eigentlich nicht gerecht wird, liefen bereits Gespräche mit dem Land für ein neues Boot, auf dem die Patienten vor Wind und Wetter geschützt seien und direkt nach der Rettung besser erstversorgt werden können. Früher seien Gerettete einfach nur an Land gebracht worden – inzwischen beginne die Behandlung oder Reanimation auf dem Wasser. Für eine neues Boot seien zwar bis zu 90 Prozent Förderung möglich, aber die restliche Summe müsste die DLRG dann irgendwie durch Spenden aufbringen, so Koch.

Das zweite, kleinere Boot der DLRG-Ortsgruppe liegt übrigens beim Strandbad Bodman. Beim dritten handelt es sich um ein Schlauchboot, das auf einem Anhänger zu Einsatzstellen gefahren werden kann.