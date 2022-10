Es war eine große Überraschung für Alexander Schmid aus Bodman. Dass er die Staufermedaille in Silber erhalten sollte, wusste er im Vorfeld nicht, erzählt er im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Schmid wurde im Rahmen einer Festveranstaltung zum 19. Landesdelegiertentages des Bundes der Strafvollzugsbediensteten (BSBD) in Karlsruhe ausgezeichnet.

Der 60-Jährige arbeitet bereits seit 40 Jahren im öffentlichen Dienst und dem Justizvollzug. Und er engagiert sich zum Beispiel seit vielen Jahren ehrenamtlich in der Gewerkschaft für seine Kollegen.

Ministerialdirektor Elmar Steinbacher überreicht Alexander Schmid die Staufermedaille in Silber samt Urkunde. | Bild: ANDREA FABRYwww.foto-fabry.de

Staufermedaille ist besondere Auszeichnung

Mit der Staufermedaille in Silber werden laut einer Mitteilung des Ministeriums der Justiz und für Migration Baden-Württemberg Schmids große Verdienste für den Justizvollzug im Land gewürdigt. Ministerialdirektor Elmar Steinbacher überreichte Schmid die Medaille und Urkunde.

In seiner Laudatio sagte Elmar Steinbacher: „Mit Ihrer gewinnenden und verbindlichen Art und Ihrer hohen Fachkompetenz haben Sie es geschafft, Verständnis für die Anliegen des Justizvollzugs zu wecken. Mit Blick darauf, was Sie für den Justizvollzug in Baden-Württemberg erreicht haben, für seine Beschäftigten, aber auch für die Gefangenen und die Gesellschaft insgesamt, sind Sie ein überaus würdiger Träger dieser Ehrung.“

Die Auszeichnung Mit der Staufermedaille zeichnet der Ministerpräsident Personen für besondere Verdienste um das Land Baden-Württemberg und seine Bevölkerung aus. Die Auszeichnung soll ein langjähriges ehrenamtliches, gesellschaftliches oder bürgerschaftliches Engagement würdigen, das weit über das berufliche Wirken hinausreicht, so eine Mitteilung des Justizministeriums. Alexander Schmid ist nicht der erste aus der Verwaltungsgemeinschaft Stockach, der die Staufermedaille erhalten hat. Diese gibt es in verschiedenen Ausführungen: Sie wird in der Regel in Silber vergeben, in seltenen Fällen auch in Gold. Ewald Grundler wurde im Juli 2021 ausgezeichnet und Christoph Hönig wenige Monate zuvor im April 2021 – er erhielt die seltene Staufermedaille in Gold

Großes Engagement über Jahrzehnte

Das Ministerium zählt Schmids Werdegang und Engagement auf: Alexander Schmid ist seit mehr als 30 Jahren in verschiedenen Funktionen gewerkschaftlich engagiert. Seit November 2010 war er Vorsitzender des Landesverbands Baden-Württemberg des Bundes der Strafvollzugsbediensteten. Im Jahr 2011 wurde er in den Bundesvorstand des BSBD gewählt. Seit Dezember 2017 ist er darüber hinaus stellvertretender Landesvorsitzender der Gewerkschaft BBW-Beamtenbund Tarifunion.

Ministerialdirektor Elmar Steinbacher und Alexander Schmid | Bild: ANDREA FABRYwww.foto-fabry.de

Schmid habe seine hohe Expertise aus seinen Erfahrungen im Berufsalltag als Vollzugsbeamter in wichtige Beratungs- und Entscheidungsprozesse eingebracht. 2014 habe Schmid als Mitglied der Expertenkommission des Justizministeriums zum Umgang mit psychisch auffälligen Gefangenen mitgewirkt, die richtungsweisende Empfehlungen zum Ausbau der Betreuungsangebote für die stetig zunehmende Anzahl psychisch auffälliger Gefangener erarbeitet habe.

Alexander Schmid bedankt sich nach der Verleihung. | Bild: ANDREA FABRYwww.foto-fabry.de

Hohe Expertise als Vollzugsbeamter

2020 sei er bei den Untersuchungen der Expertenkommission des Justizministeriums zur medizinischen Versorgung von Gefangenen im baden-württembergischen Justizvollzug beteiligt gewesen. Zudem sei Alexander Schmid Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft „Moderner Strafvollzug“ gewesen, wo er als Experte der Vollzugspraxis informiert habe und die Bedürfnisse der Vollzugsbediensteten hinsichtlich Ausbildung, Fortbildung und Besoldung verdeutlicht habe.

„Es war Ihnen ein Anliegen, die Arbeit des uniformierten Vollzugsdienstes sichtbar zu machen“, wird Steinbacher in der Mitteilung zitiert. „Dabei ist es Ihnen gelungen, die Arbeit unserer uniformierten Vollzugsbediensteten als Experten für Sicherheit, aber auch und besonders als wichtige Akteure in der Resozialisierung der Gefangenen in den Blick der Öffentlichkeit zu rücken.“

Was Schmid zur Staufermedaille sagt

„Ich sehe die Auszeichnung als Wertschätzung gegenüber allen Beschäftigen und alle Kollegen, die sich ehrenamtlich einbringen, an“, sagt Alexander Schmid im Gespräch bescheiden.

Aber warum war die Verleihung nicht in seinem Heimatort Bodman? Schmid erzählt, der Vertreter des Ministeriums habe gesagt, die Verleihung passe besser zu der BSBD-Veranstaltung. Dort seien rund 150 Kollegen aus dem ganzen Land dabei gewesen, ergänzt er.

Schmid lebt seit frühster Kindheit in Bodman. Für seine Heimat am See schlage sein Herz sagt er. Sein Einsatzgebiet sei ganz Baden-Württemberg, doch er freue sich, wenn er manchmal im Home Office arbeiten könne.

Michael Schwarz, Elmar Steinbacher, Alexander Schmid, MdL Julia Goll (FDP), MdL Arnulf Freiherr von Eyb (CDU) und MdL Jonas Weber (SPD). | Bild: ANDREA FABRYwww.foto-fabry.de

Der Ruhestand kann noch warten

Alexander Schmid hat bei der Festveranstaltung sein Amt als Landesvorsitzender des BSBD an seinen Nachfolger Michael Schwarz übergeben.

Obwohl Justizbeamte üblicherweise im Alter von 60 in den Ruhestand gingen, werde er noch etwa ein Jahr in seinem Beruf weiterarbeiten. „Ich mache gern, was ich mache“, sagt Schmid. „Ich finde es gut, etwas Sinnstiftendes zu machen.“