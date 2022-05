Die Konfirmanden der evangelischen Kirche Ludwigshafen haben in den vergangenen Wochen zuhause eifrig Altmetall gesammelt und alles anschließend Gottfried Feiß zur Verwertung übergeben. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Gottfried Feiß sammelt seit Jahren Altmetall und spendet den Erlös an diverse soziale Einrichtungen. In diesem Fall geht der Erlös an das Waisenhaus Malaika in Kenia.

Die Deutsch-Afrikanische Patenschaft Malaika wird seit vielen Jahren von der evangelischen Kirche und von vielen Paten unterstützt. Auch die vergangenen Konfirmandenjahrgänge haben das Waisenhaus mit diversen Aktionen unterstützt.