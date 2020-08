Auf dem ehemaligen Heeresflugplatz in Neuhausen ob Eck herrscht in dieser Woche reges Treiben. Fallschirmspringer der Bundeswehr bereiten sich dort auf ihre Übung, das Notverfahren Wasserlandung, über dem Bodensee vor.

Je zwölf Soldaten fliegen gemeinsam von Neuhausen ob Eck zum Bodensee. Hier holen sie ihren Fallschirm und den Reserveschirm. | Bild: Claudia Ladwig

Jedes Jahr beobachten Schaulustige vom Ufer aus, wie mehrere Springer kurz hintereinander die Flugmaschine verlassen und aus einigen hundert Metern Höhe Richtung Wasser gleiten.

Alles hat funktioniert, die sechs Fallschirmspringer gleiten mit genügend Abstand zueinander Richtung Bodensee. Je nach Gewicht des Springers und Windverhältnissen dauert es zwischen 20 und 40 Sekunden bis zur Landung im Wasser. | Bild: Claudia Ladwig

Diesmal hat die Bundeswehr ein Flugzeug gechartert, das zwölf Springer gleichzeitig transportieren kann. Ein Besuch in Neuhausen und Bodman sowie im Flugzeug zeigt, was rund um den Absprung alles geschieht.

480 Fallschirme stehen zur Verfügung. Wenn das Wetter mitspielt, soll an drei Tagen gesprungen werden. Für den ersten Tag sind 15 Flüge geplant, etwa 170 Personen werden über dem Seeende zwischen Bodman und Ludwigshafen abgesetzt.

Bodman Kommen Sie mit ins Flugzeug! So üben die Bundeswehr-Fallschirmspringer die Wasserlandung bei Bodman Das könnte Sie auch interessieren

Allein diese Zahlen lassen erahnen, welcher Organisationsaufwand nötig ist, damit alle Abläufe reibungslos funktionieren. Hinzu kommen noch die Maßnahmen, die das Corona-bedingte Hygienekonzept vorgibt. Alle Soldaten tragen im Flugzeug einen Mund-Nasen-Schutz, sobald sie dichter beisammenstehen oder -sitzen.

Das Material liegt bereit: Fallschirm, Reserveschirm, Helm und Schwimmweste. | Bild: Claudia Ladwig

Vor der großen Halle, in der sich die Gruppen auf ihren Flug vorbereiten, liegen Fallschirme in Packsäcken und Reserveschirme bereit. Die gelbe Leine des Packsacks hängt jeder Springer später im Flugzeug ein. Wenn er durch die Luke springt, öffnet sich der Packsack und die Rundkappe des Fallschirms entfaltet sich automatisch. Durch diese Automatik ist ein Absprung aus niedriger Höhe möglich.

Zwischen den beiden Sechser-Gruppen wird die Luke geschlossen. Auch nach dem Absprung des letzten Soldaten geht sie schnell wieder zu. | Bild: Claudia Ladwig

Im Gegensatz dazu, so erklärt einer der Packer, ziehen Freifallspringer selbst am Schirm, um ihn zu öffnen. Die Form sei anders, man könne besser bremsen und besser landen, müsse jedoch aus größerer Höhe abspringen.

Mit dieser Maschine sind die Bundeswehr-Soldaten unterwegs von Neuhausen ob Eck in Richtung Bodensee und zurück. Rund 20 Minuten dauert der Umlauf. Während die Maschine unterwegs ist, bereitet sich die nächste Gruppe vor. | Bild: Claudia Ladwig

Während er erzählt, kommt das Flugzeug zurück und die nun leeren Packsäcke werden sortiert und aufgeräumt. Eine gute Woche dauert es, bis ein Fallschirm nach dem Wassersprung wieder trocken ist. Der Packer sagt, jeder Schirm werde einmal im Jahr genauestens geprüft und zusätzlich nach einem halben Jahr neu gepackt.

Die nächsten Springer holen sich ihre Ausrüstung und legen sie in der Halle an. Dies geschieht im Buddy-Prinzip. Das heißt, sie kontrollieren sich gegenseitig. Hauptfeldwebel Alexander Melmann gibt der Gruppe eine kurze Einweisung und geht das Sicherheitstraining mit ihnen durch. Jeder Absetzer, also derjenige, der im Flugzeug das Kommando zum Sprung gibt, überprüfe zusätzlich die Sicherheit des Gurtzeugs und den festen Sitz, damit der Springer problemlos springen könne, sagt Melmann.

In gebückter Haltung wartet hier die zweite Gruppe der zwölf Springer auf das Kommando zum Absprung. | Bild: Claudia Ladwig

Zum Sprung selbst erklärt er: „Wenn der Schirm sich ordentlich geöffnet hat und die Kappe steht, gleitet der Springer langsam. Er überprüft sein Umfeld, ob beispielsweise ein anderer Springer in der Nähe ist.“ Kurz könne man dann die Aussicht genießen, bevor man sich nach unten orientiere. „Die Reserve wird links ausgehakt, das Paket rechts zur Seite gedrückt. Der Brustgurt wird geöffnet, sodass man nur noch in den zwei Beingurten steckt. Füße und Knie werden zusammengehalten, die Hände sind an den Beingurten.“

Bei Wasserkontakt öffnen die Springer die Beingurte, gleiten heraus und halten dabei möglichst das Gurtzeug fest. Für all diese Vorgänge haben die Springer abhängig von Material, Körpergewicht, Thermik und Witterung 20 bis 40 Sekunden Zeit.

Zwei Soldaten ziehen den Fallschirm ihres Kameraden an Bord. Der Fallschirmspringer (rechts) wurde vollkommen problemlos geborgen. | Bild: Claudia Ladwig

Hauptmann Felix Dörndorfer, 33, aus Zweibrücken kommt bereits mit dem Bus zurück nach Neuhausen. Alles habe wunderbar funktioniert, berichtet er. Nach vier Wassersprüngen und knapp 30 Sprüngen insgesamt sei er nicht nervös gewesen. „Die Landung im Wasser ist sehr angenehm, weil sie nicht so hart ist wie an Land. Das DLRG-Boot hat mich super schnell aufgenommen und zum Segelclub an Land gebracht.“

In Bodman sind sechs Boote der Bundeswehr und der DLRG im Einsatz, außerdem ein weiteres Rettungsboot der DLRG. Die Boote bringen sich im Zeitplan in Position auf dem Wasser, um die gelandeten Springer möglichst schnell zu bergen und an Land zu bringen. | Bild: Claudia Ladwig

Ähnliches erzählt ein Oberstabsfeldwebel der Luftwaffe: „Ein Wassersprung ist für Fallschirmspringer ein Highlight, das gibt es nicht oft.“ Mit seinem Sprung sei er total zufrieden. Doch auch nach seinen rund 130 Automatiksprüngen dürfe keine Routine aufkommen. Man dürfe nicht nachlässig werden, sondern müsse voll konzentriert bleiben.

Eine Gruppe von Fallschirmspringern ist zurück in Neuhausen ob Eck. Nach der Rückmeldung warten die Soldaten auf ihren nächsten Flug. | Bild: Claudia Ladwig

Am Nachmittag des ersten Tages ist Oberfeldwebel Markus Hornstein, der Offizier vom Absetzplatz, zuversichtlich. Alles sei bisher gut gelaufen, es habe keine Zwischenfälle gegeben. Während auf dem Gelände des Segelclubs die Fallschirme zusammengelegt und verstaut werden, bringt der Bus bereits die nassen Springer zurück nach Neuhausen. Einige von ihnen dürfen an diesem Tag noch einen weiteren Sprung absolvieren.