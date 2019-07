von Friedrich W. Strub

Das Hafenfest, das am kommenden Wochenende zum 39. Mal stattfindet, ist mehr als ein Dorffest. Es hat sich im Laufe der Jahre zu einer Veranstaltung entwickelt, die Gäste aus der näheren und weiteren Umgebung in Massen anzieht und Ludwigshafen – insbesondere bei schönem Wetter – in eine Art Belagerungszustand versetzt. Nur das Seefest mit dem internationalen Oldtimertreffen, das alljährlich im August stattfindet, kann da zum Teil in Konkurrenz treten.

Auch in diesem Jahr wird die Seegemeinde ab der Sernatingenstraße, wo sich die Budenstadt etabliert, bis zu den Uferanlagen beim Zollhaus als eine einzige Festmeile in Erscheinung treten. „Ich bin guter Dinge, dass das diesjährige Hafenfest wieder zu einem Erfolg wird, denn wir haben uns größte Mühe gemacht, unsere Besucher mit einem tollen Programm zu begeistern“, sagt Anna Maucher, die Leiterin der Touristinformation, die für die Organisation des Festes verantwortlich zeichnet.

Viel Musik auf zwei Bühnen soll an beiden Tagen das Hafenfest bereichern. Mit von der Partie ist wie jedes Jahr die Brass Band Ludwigshafen. Archivbilder: Friedrich W. Strub | Bild: Strub, Friedrich W.

Der traditionelle Hafen- und Nachtflohmarkt, der am Samstag bereits um 12 Uhr mittags eröffnet wird, präsentiert sich größer und attraktiver denn je. Auf dem Hafenmarkt werden viele neue Stände, wie zum Beispiel ein Stand mit Olivenholz-Produktion oder eine Glasperlenproduktion mit Glasperlen-Drehvorführungen zu sehen sein.

Mittags beginnt auch die Unterhaltung für die Kinder und Jugendlichen zwischen dem Seehotel und dem Zollhaus. Die jungen Besucher können dann unter anderem beim Bungee-Trampolin-Springen ein neues Körpergefühl austesten und in einer Ballwurfbude Spaß haben.

Salutschuss der Kanone aus napoleonischer Zeit

Die feierliche Eröffnung findet am Samstag, 6. Juli, um 17 Uhr statt. Sie wird mit Kanonenschüssen aus der historischen Kanone aus Napoleonischer Zeit angekündigt, und Bürgermeister Matthias Weckbach nimmt anschließend den Fassanstich vor.

Auf zwei Festbühnen in der Sernatingenstraße musizieren an beiden Tagen bekannte Bands und Musikkapellen, so zum Beispield die Brass Band Ludwigshafen, Blaska Band aus Rielasingen, MK Neudingen, MK Rorgenwies, das Jugendblasorchester Ludwigshafen und die Seetal-Musikanten. In der Budenstadt zeigen die Köche der einzelnen Vereine, was sie an kulinarischen Kostbarkeiten drauf haben.

Turnverein Ludwigshafen bietet Kinderschauturnen

Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst am Zollhaus, der von den beiden Pfarren Nikolaus Böhler (katholisch) und Matthias Sehmsdorf (evangelisch) zelebriert wird. Kinder können sich an einem Flohmarkt und am Zollhaus an XXL-Gartenspielen beteiligen und Standup-Paddling-Freunde erhalten am Strand im Schlösslepark Gelegenheit, sich an dieser Sportart zu versuchen.

Eine Attraktion bietet der Turnverein Ludwigshafen am frühen Nachmittag mit einem Kinderschauturnen am Zollhaus, ehe die Jugendfeuerwehr Bodman-Ludwigshafen am Seeufer hinter dem Seehotel Adler eine Schauübung veranstaltet. Da der Gesangverein in diesem Jahr keinen Bewirtungsstand unterhält, ist für ihn der Yachtclub Ludwigshafen (YLB) eingesprungen.

Erweitertes Kinderprogramm

Anna Maucher freut sich, dass in diesem Jahr das Kinderprogramm erweitert werden konnte. „Wir haben mal wieder ein Hafenfest-Gewinnspiel mit Live-Verlosung am Sonntag gegen 12.45 Uhr am Zollhaus geplant“, sagt sie und macht auch auf einen musikalischen Höhepunkt mit der Gruppe Blaska aufmerksam, die am Samstagabend auftritt und mit Party-Musik gute Stimmung insbesondere für die Jugend macht.

Offiziell endet das 39. Hafenfest am Sonntag, 7. Juli, um 17 Uhr, doch die letzten Gäste dürften die Budenstadt in der Sernatingenstraße noch länger besetzt halten und sich von den Gastgebern hinter den Theken auf das 40. Hafenfest im kommenden Jahr einstimmen lassen.