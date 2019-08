von Friedrich W. Strub

Ludwigshafen – Die Jazz-Herbstsaison im Zollhaus beginnt am Sonntag, 1. September. Die Band Boogie Project eröffnet den zweiten Teil des Konzertreigens, den Schlussakkord setzen am 1. Dezember die Traditional Friends. Bereits im Vorverkauf ist die Nachfrage so groß, dass es an der Tageskasse nur noch selten Karten gibt. Das sind die Bands die bei den Konzerten auftreten: