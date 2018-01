vor 1 Stunde SK Bodman-Ludwigshafen Zeugen gesucht: Fahrzeuge streifen sich in Kurve

Auf Höhe der Kläranlage "An der Hurtbrücke" haben sich am Sonntag gegen 14.30 Uhr zwei Autos gestreift. Laut Polizei geschah der Unfall in einer Kurve der Kreisstraße 6101, dabei wurden beide Außenspiegel beschädigt.