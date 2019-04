von Ramona Löffler und Friedrich W. Strub

Der Zeitplan bleibt: Ostern war von Anfang an anvisiert und bis dahin soll die Radolfzeller Straße (B 34) in Ludwigshafen auch wirklich fertig sein. Das sagte Bürgermeister Matthias Weckbach in der jüngsten Gemeinderatssitzung und bestätigte es nochmals auf Nachfrage.

Stück für Stück bauen die Arbeiter mithilfe von Maschinen auf der Großbaustelle die riesigen, eckigen Teile für den neuen Hochwasserschutzkanal ein. Auf der anderen Seite des Friedhofs, unter dem eine Spezialfirma einen Hochwasserkanal durchgepresst hat, ist die Grube inzwischen wieder geschlossen. Dort in der Talstraße sind nun alle Vorbereitungen für den nächsten Bauabschnitt fertig, während die Radolfzeller Straße noch in Arbeit ist.

Auf der B34-Baustelle in Ludwigshafen geht es gut voran. Bild: Ramona Löffler | Bild: Löffler, Ramona

"Alle Planungen laufen. Es ist noch nicht klar, ob wir im Herbst anfangen können oder ob es Januar oder Februar wird", sagte Weckbach in der Sitzung zur Verlegung des Hochwasserschutzkanals in der Talstraße. Er betonte aber, dass die Maßnahme finanziert sei.

Auch in Bodman laufen verschiedene Arbeiten auf Hochtouren. Dort geht die Sanierung der Kaiserpfalzstraße weiter. Im Bereich vom Café Hasler bis zum Bootsservice Rudolf wurden jüngst Pflastersteine für den Gehweg verlegt. In dieser Woche soll die Asphaltierung beginnen. Desweiteren bekommt nun auch der Bereich zwischen den Anwesen Kaiserpfalzstraße 35c und 23 Pflastersteine. Es wurden auch neue Straßenbeleuchtungsmasten gesetzt.

Auf der B34-Baustelle in Ludwigshafen geht es gut voran. Hier schwebt gerade ein Kanal-Bauteil ein. Bild: Ramona Löffler | Bild: Löffler, Ramona

Beim Kindergarten-Anbau in Bodman geht es ebenfalls gut voran. Die Malerfirma hat die Innenarbeiten abgeschlossen und die Holzschalung an der Fassade hat ihren bunten Anstrich erhalten. Nun werden in den Sanitärräumen und im neuen Foyer sowie auf der Außentreppe im Eingangsbereich Fliesen und Naturstein verlegt. Im Anschluss daran folgt dann der Einbau des Bodenbelags (Linoleum). Parallel wird die Fassade verputzt und der Blechner kann mit seinen Arbeiten an dem Gebäude beginnen.