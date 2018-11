von Friedrich W. Strub

Eingebettet in das Natur- und Vogelschutzgebiet hat der Hafen des Yachtclubs Stockach im sogenannten Löchle eine sehr sensitive Lage und unterliegt damit besonderen Umweltschutzrichtlinien. Hinzu kommt, dass 2011 das etwa 300 Meter westlich vom Yachthafen gelegene Schachenhorn aufgrund der archäologisch äußerst wertvollen Funde von Pfahlbaudorfresten als Weltkulturerbe ausgezeichnet wurde.

So ist ein mehrmals im Jahr erforderlicher Arbeitsdienst zur Pflege des Hafengeländes und seiner unmittelbaren Umgebung für den Yachtclub Pflicht. Nun gab es den letzten Arbeitseinsatz dieses Jahres, und viele Mitglieder beteiligten sich. Die Hauptaufgabe bestand dieses Mal in der Baumpflege auf dem Hafengelände. Alljährlich wird der Baumbestand durch den Baumsachverständigen Volker Genenz aus Salem begutachtet.

Mehr Bäume morsch als gedacht

Aufgrund des Ergebnisses der jüngsten Begutachtung gab es für den Yachtclub überraschend viel zu tun. So wurde einer der Weidenbäume, mittig auf dem Hafengelände, der schon seit einiger Zeit unter spezieller Beobachtung stand, erstmals beanstandet, weil die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben war. Die Untersuchung hatte ergeben, dass der Baumkern bereits umfänglich faul gewesen war.

Auch Häufigkeit der Stürme spielt eine Rolle

Auch war dem Sachverständigen ein kritischer Zustand zweier Pappeln auf dem vorgelagerten "Insele" aufgefallen, also auf der nur selten begangenen Landfläche, welche das Hafenbecken vom See abtrennt. Der Experte sah die Gefahr, dass die morschen Pappeln in das Hafenbecken stürzen könnten. Angesichts dessen, dass in letzter Zeit die Starkwinde und Stürme zunehmen, war die Beseitigung dieser beanstandeten drei Bäume dringend geboten.

Die Bäume wurden beim Arbeitseinsatz gefällt, zersägt, gespalten und im Holzschopf beim Clubhaus eingelagert, als Grillholz für den kommenden Sommer. "Der geringe Wasserstand ermöglichte einen vereinfachten Transport der beiden Pappeln vom Insele", berichtete Vorstandsmitglied Thomas Maier.

Verbundenheit zur Natur Der Segelhafen des Yachtclubs Stockach im so genannten "Löchle" zwischen Ludwigshafen und Bodman liegt in einem Landschaftsschutzgebiet ,das sich im Eigentum des Gräflichen Hauses befindet. Dies verpflichtet den Yachtclub zur besonderen Pflege des Hafengeländes und seiner Umgebung. Als außergewöhnlich darf die Verbundenheit des Clubs zur Natur bezeichnet werden. Mensch. Technik , Flora und Fauna befinden sich hier im Einklang als ein Zeichen gelebten Naturschutzes. ( fws)

