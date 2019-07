von Susanne Schön

Floh- und Hafenmarkt des Hafenfests in Ludwigshafen trotzten am Samstagabend im abgespeckter Form dem vorhergesagten Sturm. Die Festmeile mit Bewirtung der Vereine war trotzdem gut besucht. Auch am Sonntag waren trotz schlechter Prognosen viele Besucher da. An die Rekordbesucherzahlen vergangener Jahre konnte die Veranstaltung aber nicht anknüpfen.

Ein Rundgang über das zweitägige Fest

Die Vereine sind hauptsächlich für die Bewirtung des Hafenfests in der Sernatinger Straße zuständig. Den ausgeschiedenen Gesangverein hat der Yachtclub ersetzt. Max Knoll und Präsident Andreas Ritschel freuten sich, ihren Verein so präsentieren zu können und Teil der starken Dorfgemeinschaft zu sein. Dabei zeigten sie mit einem Weißwurstburger auch viel Kreativität. „So ein Fest gehört zur Kultur unserer Region“, war sich Ritschel sicher.

Max Knoll (links) und Andreas Ritschel vom Yachtclub. Bild: Susanne Schön

Da Bürgermeister Matthias Weckbach nach einem Unfall beim Radfahren leicht verletzt war, übergab er den Fassanstich zur offziellen Eröffnung des Fests an Rudolf Schlichenmaier vom Ortsbauamt. Der Bürgermeister selbst murmelte, dass er nur nicht nass werden wolle.

Doch Schlichenmaier machte ihm da einen Strich durch die Rechnung. Das Bier spritzte und mancher hatte Angst, es werde kein Freibier mehr übrig bleiben. Doch dies trat nicht ein und so konnte das Hafenfest in der Sernatingerstraße fröhlich beginnen.

Rudolf Schlichenmaier vom Ortsbauamt (Mitte, mit Schürze) übernahm den Fassanstich für den verletzten Bürgermeister Matthias Weckbach (hinter dem Fass). Bild: Susanne Schön

Schnäppchenjäger wurden auch in diesem Jahr wieder beim Flohmarkt fündig. Nur wer auf den Nachtflohmarkt mit seinem besonderen Ambiente setzte, wurde etwas enttäuscht. Böen gegen 16 Uhr und vorhergesagte in der Nacht bewegten einige Anbieter, ihre Waren zu sichern und nicht alle bauten wieder auf.

Doch wer am Samstagmittag kam, wurde mit abwechslungsreichem Angebot von Schildern über Kleider und Spielzeug bis zu Haushalts- und anderen Waren belohnt.

Der Flohmarkt hatte zahlreiche Stände. Bild: Susanne Schön

Beim Hafenmarkt bot sich den Besuchern ein buntes Bild. Viele Händler warben um ihre Aufmerksamkeit. Dabei gab es spannende Mischungen.:So vermischten sich beispielsweise die Düfte von Stockachs Kaffeerösterei (Foto) mit denen von französischer Salami.

Viele Händler gingen locker mit den Wetterunbillen am Samstagabend um, schnell war alles wetterfest gemacht und wenn das bedeutete, den Pavillon festzuhalten. Da zeigte sich der Profi.

Eckhard Bielefeld am Stand seiner Kaffeerösterei aus Stockach. Bild: Ramona Löffler

Bei der Turnschau am Sonntag präsentierte sich der Turnverein Ludwigshafen als einer von vielen Vereinen mit attraktivem Programm und toller Jugendarbeit. Den Zuschauern stockte manches Mal der Atem bei den Aufführungen und man hatte das Gefühl, die Turner trotzen physikalischen Gesetzen.

Zudem war am Sonntag die Verlosung des Gewinnspiels, die ihrerseits den weiten Einzugbereich des Fests und dessen Verwurzlung im Dorf mit Gewinnern von Ulm bis Ludwigshafen zeigte.

Die Turnschau des Turnvereins war eine von vielen Attraktionen des Hafenfests. Bild: Susanne Schön

Bei ihrer Feuerwehrübung zeigte die Jugendfeuerwehr am Sonntagmittag ihr Können: Von der schwierigen Anfahrt durch die Menge über die Wasserentnahme aus dem See bis zum Löscheinsatz und der Menschenrettung.

Damit brachten sie nicht nur den Kreisfeuerwehrtag am kommenden Wochenende ins Bewusstsein, sondern auch die vielen Helfer im Hintergrund, ohne die es nicht geht. Also Feuerwehr, Rotes Kreuz und Sicherheitsdienst und mehr.

Die Jugendfeuerwehr zeigte am Seeufer eine Übung. Bild: Susanne Schön

