Verwaltung und Gemeinderat zeigten sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung erleichtert, dass mit der Busumleitung wegen der Sperrung der Kaiserpfalzstraße in Bodman jetzt alles läuft. Bürgermeister Matthias Weckbach sprach Lob und Dank an das Busunternehmen aus, das mehrfach für Testfahren auf den möglichen Ersatzrouten in Bodman war. Auch für die Kooperation der Anwohner bedankte er sich, die ermöglichten, dass die großen Fahrzeuge um enge Ecken kommen. Die jetzige Lösung sei die beste, so Weckbach. Es tue ihm sehr Leid, dass die Schüler in der Zwischenzeit Einschränkungen hatten. Die Busumleitung ist wegen der Sperrung der Kaiserpfalzstraße für deren laufenden Sanierungsabschnitt notwendig.

Bodman In Bodman gibt es jetzt eine Lösung für die Busumleitung Das könnte Sie auch interessieren

Mitglieder des Gremiums sprachen noch Probleme auf der Umleitungsstrecke oder in ihrem Umfeld an. So verwies Robert Hermann (CDU) auf Lastwagen bei der Baustelle für die Seedomäne, die die dortige Straße versperrten. Hauptamtsleiter Stefan Burger erklärte, dass die Gemeinde bereits darum gebeten habe, die Bauzäune mehr einzurücken, damit dort mehr Platz sei. Wo an der Busumleitungsstrecke Parkverbote und Temporeduzierungen gelten, will die Gemeinde laut Weckbach auch bald kontrollieren. Bei Verstößen gebe es ein entsprechendes Vorgehen.

Michael Koch (CDU) erkundigte sich in diesem Zusammenhang, ob die Halteverbotsschilder korrekt aufgestellt seien und ob das rechtlich sicher sei, falls jemand Widerspruch erhebe. Burger erläuterte, dass es aufgrund der Bodenplatten für die Schilder nicht anders gehe. Er spreche sich aber nochmal mit der Straßenverkehrsbehörde in Stockach ab.