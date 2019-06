Die Diskussion um einen vierten Sportplatz begann eigentlich schon, bevor der Tagesordnungspunkt im Gemeinderat kam: Robert Hermann (CDU) beantragte eine Vertagung, da Unterlagen spät nachgereicht wurden. Die Mehrheit wollte das Thema jedoch diskutieren und weiterbringen.

So erläuterte Bürgermeister Matthias Weckbach später, dass es Gespräche gegeben habe, seit der Sportplatz zu Jahresbeginn im Gemeinderat war. Inzwischen habe der FC Bodman-Ludwigshafen gesagt, dass ein Kunstrasenplatz vielleicht doch nicht das Richtige sei. Nun stand neu die Umwandlung des Bolzplatzes in Ludwigshafen in einen Winterrasenplatz im Raum. Der Rat sollte in der Sitzung entscheiden, ob sich eine Planerin mit der entsprechenden Sportplatzentwicklung der Gemeinde beschäftigen soll.

Michael Koch (CDU) sagte, er tue sich mit einer Entscheidung schwer. Er wollte in der Sitzung nicht über einen Wegfall der Skateranlage in Ludwigshafen entscheiden – dies wäre bei einer Umwandlung des Bolzplatzes in einen Winterrasenplatz der Fall. Klaus Gohl (Freie Wähler) sprach sich erst für ein Gesamtkonzept und eine spätere Entscheidung aus.

Alessandro Ribaudo (CDU) plädierte dafür, den Auftrag für eine offene Prüfung zu vergeben. Dabei solle die Vorgabe sein, dass beide Ortsteile einen vollwertigen Spielbetriebsplatz hätten.

Schließlich beantragte Gohl, dass die Planerin ergebnisoffen arbeiten solle. „Ich halte es für falsch, ein Ergebnis vorzugeben“, sagte er und bezog sich damit auf ein Festlegen des Bolzplatz-Umbaus. Die Mehrheit stimmte ihm dabei zu. So entschied das Gremium am Ende, dass die Planerin ergebnisoffen folgendes prüfen soll: eine mögliche Umwandlung des Bolzplatzes samt Skaterplatzes zum Winterrasenplatz, die Unterhaltungsoptimierung aller Plätze und einen möglichen neuen Standort für die Skateranlage entweder in Bodman oder Ludwigshafen.

Dietmar Grömminger, der stellvertretende Vorsitzende des FC Bodman-Ludwigshafen, war gemeinsam mit Vereinskollegen in der Sitzung. „Es ist grundsätzlich das, was wir wollten“, sagte er auf Nachfrage zur Entscheidung des Rats. „Bei ergebnisoffen fehlt mir nur ein Plan B.“