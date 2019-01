Der Präsident des Narrenvereins Bosköpfe Bodman heißt weiterhin Wilhelm Wagner. Er ließ sich überreden, das Amt noch ein weiteres Jahr zu übernehmen, damit die Mitglieder Zeit haben, einen geeigneten Nachfolger zu finden.

Die Wahl des Präsidenten versteckte sich zwar unter dem Begriff "Teilwahlen" mitten in der Tagesordnung, war aber der wichtigste und zugleich schwierigste Punkt. Wilhelm Wagner wollte sein Amt endgültig abgeben und ein Nachfolger war nicht in Sicht. Der Vorstand konnte keinen Kandidaten präsentieren, in der Versammlung sprang auch niemand spontan auf.

Schwierige Suche nach zukünftigem Präsidenten

Die zweite stellvertretende Bürgermeisterin Sonja Hildebrand warb für den Posten. Man müsse hauptsächlich authentisch sein. "Es hat ja mal schwierigere Zeiten gegeben als heute. Da haben Sie die Dinge auch auf die Reihe gekriegt. Vielleicht hatten Sie weniger Zeit, aber Sie konzentrierten sich aufs Wesentliche: ein gutes Miteinander." Man müsse nicht alles alleine machen, sondern könne auf ein Team zurückgreifen, sagte sie. Als sich immer noch niemand meldete, zog sie die übrigen Wahlen vor (siehe Infotext).

Der stellvertretende Vorsitzende Bertram Ledergerber versuchte charmant, Wagner zum Weitermachen zu bringen: "Du hast den Verein stets loyal geführt und hinterlässt große Fußstapfen." Man brauche etwas Zeit, um einen Nachfolger zu finden.

Wagner würde den Neuen einarbeiten

Wagner entgegnete, er stehe selbstverständlich zur Einarbeitung eines Neuen zur Verfügung. Der Großteil der anfallenden Arbeiten für diese Fasnacht sei ohnehin schon gelaufen. "Es wäre natürlich schön, wenn man am Bunten Abend jemand vereidigen könnte", betonte er.

Die Idee aus dem Zuhörerraum, sein Stellvertreter Ledergerber solle Präsident werden und man suche für ihn einen Ersatz, es sei leichter, den Zweiten als den Ersten zu finden, stieß bei Bertram Ledergerber nicht auf Gegenliebe.

Nach längerem Bitten erklärte sich Wilhelm Wagner schließlich bereit, das Amt noch ein Jahr lang zu übernehmen. "Aber definitiv maximal ein Jahr. Dann ist nach Fasnacht Zeit, einen Neuen zu suchen." Das Votum der Mitglieder erfolgte schnell und einstimmig.

Helfer bei Veranstaltungen heiß begehrt

Landvogt Christian Herz begrüßte die Entscheidung Wagners. "Es freut mich, dass du deine Zunft nicht hängen lässt." An die Mitglieder richtete er den Appell: "Nehmt das ernst. Guckt, dass ihr eine saubere Übergabe hinkriegt." Allen Bosköpfen dankte er dafür, dass sie das Brauchtum in Ehren halten.

Zuvor hatte Wilhelm Wagner berichtet, es sei nicht immer leicht, alle Helfer für die verschiedenen Veranstaltungen zu bekommen. Durch die vielen Feste stehe der Verein aber gut da und könne es sich leisten, 1500 Euro für den Neubau des Fasnachtsmuseums Schloss Langenstein zu spenden.

Neue Häser

Auch einige neue Häser seien bestellt worden. "Wir können ein gutes und schönes Häs machen lassen. Das Häs gehört dem Verein, kein ordentliches Mitglied muss etwas dazuzahlen." Als Gegenleistung hoffe er auch für die kommende Fasnacht auf viele engagierte Helfer und tatkräftige Mithilfe. Das neue Häs der Boskopfmädle werde rechtzeitig fertig und könne an den Bunten Abenden erstmals bestaunt werden.

Musikkapelle wieder mit an Bord

Probleme gab es an anderer Stelle: Wagner teilte mit, einige Häser, die in der Schule aufbewahrt worden waren, seien Motten zum Opfer gefallen und müssten zumindest teilweise entsorgt werden. Der finanzielle Schaden sei nicht sehr groß, auch, weil viele Vereinsmitglieder ihre Häser bei sich zu Hause lagerten.

Die Musikkapelle Bodman wird die Fasnacht wieder bereichern. Wagner bekräftigte: "Zur Narretei gehört Musik einfach dazu."