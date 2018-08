von SK

Der Unfall ereignete sich am heutigen Mittwoch gegen 2 Uhr früh auf der Kreisstraße 6101 zwischen Bodman und der Bundesstraße 34. Dies teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit. Demnach war eine 51 Jahre alte Autofahrerin um diese Zeit aus Richtung Bodman auf dieser Straße unterwegs. An der Abzweigung in Richtung Liggeringen – an der Kreisstraße 6100, auch Dettelbach-Strecke genannt – querte ein Reh die Fahrbahn, es kam zum Zusammenstoß. Nach dem Unfall sprang das verletzte Reh der Mitteilung zufolge davon. Den materiellen Schaden beziffert die Polizei mit etwa 2500 Euro.

