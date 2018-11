von Friedrich W. Strub und Ramona Löffler

Wie geht es mit der Torkelstube weiter? Diese Frage steht im Raum während momentan die Sanierung der historischen, denkmalgeschützen Schlosstorkel in Bodman läuft. Bereits zum Auftakt der Arbeiten im Juni kündigte Besitzer Johannes von Bodman an, dass die Gastronomie in der Torkel eine Zukunft haben soll. Er befürwortet auch weiterhin eine Fortsetzung des Gaststättenbetriebs, so wie es der Würde dieses historischen Gebäudes entspreche. Er sagt: "Es ist einfach schade, dieses eindrucksvolle Gebäude abzusperren und nicht erfahrbar sein zu lassen. Die Torkel kann eine starke Attraktion für kulturinteressierte Gäste sein und gehört auch zur Identität unseres alten Orts."

Nach der Sanierung wird das Urweltmuseum Hauff in die Torkel ziehen, wie der SÜDKURIER berichtete. Die Reaktivierung der Gastronomie im Anbau könnte sich nach Ansicht des Architekten Tobias Jaklin sehr gut mit der künftigen Museumsnutzung verzahnen. Die Torkelstube sei zu einer Institution geworden, die in der Bodmaner Gaststättenlandschaft nicht fehlen sollte. Hier sei der Hauch von Ortsgeschichte zu spüren. Ab Sommer 2019 wird laut Johannes von Bodman ein neuer Pächter gesucht, der nicht nur die landläufigen Gäste bewirten, sondern sich auch um die Bedürfnisse der Museumsgäste kümmern könnte.

Für Jaklin, der für die Instandhaltung und der Liegenschaften des gräflichen Hauses zuständig ist, haben alte Häuser eine eigentümliche Kraft. "Das Phänomen der inneren Logik, welches in den vorindustriell gefertigten Gebäuden steckt, ist faszinierend, so etwas kann man heute nicht mehr bauen, weil unsere Logik eine andere ist", beschreibt er. "Unsere Gebäude sind Charaktere, deren Wert auch darin besteht, dass sie eine Geschichte erzählen. Wir brauchen diese Geschichten, weil wir in unserer schnelllebigen Konsumwelt, geprägt von Design und Plastik, permanent von unserer Vergangenheit abgeschnitten werden." In diesem Sinne begleitet und überwacht er die Sanierung der Schlosstorkel mit scharfen Augen.

Die Schlosstorkel, auch "obere Torkel" genannt, entstand 1772 und bekam 1825 eine neue Presse mit einem mächtigem Torkelbaum. Nachdem um 1960 der eigentliche Torkelbetrieb eingestellt wurde und seither die Trauben vom Königsweingarten in Meersburg gekeltert werden, entschloss sich der damalige Schlossherr Johannes Graf von und zu Bodman (1899-1976) im Jahr 1971 im südlichen Anbau eine Gaststätte, die Torkelstube einzurichten. Die laufende Sanierung der Schlosstorkel kostet rund 650 000 Euro und dauert bis etwa Juni 2019. Die Arbeiten können laut Jaklin auch im Winter weiterlaufen.

Wirte wurden Legenden Nach der Einrichtung der Torkelstube in der Schlosstorkel folgten Verpachtungen an verschiedenste Persönlichkeiten. Sie schien eine Herausforderung für die Bodmaner Kreativen zu sein. Jeder wollte sich hier in der Rolle des Kochs und Gastgebers messen lassen. Die meisten Wirte wurden zur Legende. So gehörte der Bodmaner Künstler Peter Lenk zu den ersten Gastgebern, Rainer Kraus, Spross der Kraus'schen Linde-Dynastie, brachte seine Erfahrung als weltgewandter Wirt ein. Morgane, die Torkelfee, bewirtete diesen Ort bis 2006. Literatur und Poesie waren für sie die geeignete Ergänzung, um den Aufenthalt der Gäste zu vervollkommnen. Der Tausendsassa und an vielen Orten aktive Wirt, Dietmar Specht, bildete den vorläufigen Schlusspunkt in der Reihe dieser legendären Torkelwirte. Er betrieb die Gaststätte bis zu ihren Schließung vor der Sanierung, die im Juni dieses Jahres begonnen hat. (fws)

