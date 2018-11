von Marcel Jud

Wie Gummi fühlt sie sich an und lässt sich auf alle Seiten biegen. Schwer vorstellbar, dass die viereckige, holzbraune Platte Teil eines wetterfesten Schiffsdeckbelags sein soll. Und doch: „Wenn man es verlegt und mit einem Spezialkleber befestigt hat, hält es Wind und Wetter stand“, sagt René Rettich von der Bootsservice Rettich GmbH.

Der HLF-Belag trifft in langen, gerollten Stücken in Bodman ein. | Bild: Marcel Jud

Das Familienunternehmen aus Bodman hat gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut in Darmstadt einen neuen Teakbelag aus Kunststoff entwickelt, der laut René Rettich einzigartig auf der Welt ist. Das High Level Floor (HLF) genannte Produkt könne einfach verlegt werden, sei unempfindlich gegenüber UV-Strahlen und schmutzabweisend: „Man kann jeden Fleck einfach abwischen“, sagt Rettich.

Neuer Belag ist pflegeleicht

Das unterscheide den HLF-Belag von anderen Teakprodukten aus Kunststoff, mit denen auch ihr Bootsservice lange gearbeitet habe. Diese müsse man abschleifen, um sie wieder ganz sauber zu kriegen, sagt René Rettich. Ein herkömmlicher Teakbelag halte maximal 15 bis 20 Jahre, da ihm vor allem Hitze und UV-Strahlen zusetzen. „Die anderen Teakbeläge müssen auch von Hand zugeschnitten, verlegt und verschweißt werden.“

Verlegung anderer Beläge ist zeitaufwändig

Das sei alles sehr zeit- und kostenintensiv, sodass für Anbieter von Teakbelägen wie dem Bootsservice am Ende kaum was rausspringe. Deshalb sagten sich René Rettich und seine Familie vor einigen Jahren: „Entweder wir hören auf, Teakbeläge anzubieten, oder wir entwickeln etwas Neues.“

Eine Maschine schneidet aus dem HLF-Belag Platten, in die sie gleichzeitig das gewünschte Muster eingraviert. | Bild: Marcel Jud

Durch einen Bekannten kam René Rettich in Kontakt mit dem Fraunhofer Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit in Darmstadt. Über drei Jahre hinweg haben sie gemeinsam einen neuen Teakbelag entwickelt. Ergebnis ist der High Level Floor (HLF), ein Weich-Polyvinylchlorid, besser bekannt als PVC. Das Fraunhofer Institut entwickelte die Rezeptur. Hergestellt wir der Belag durch eine Firma in Köln. Alle Grundmaterialien stammen aus Deutschland und sind recyclebar.

Ausgeschnitte Platten aus HLF-Belag | Bild: Marcel Jud

In Bodman trifft der PVC-Belag in langen, gerollten Stücken ein. Anschließend schneidet eine Maschine daraus Platten, deren Größe und Form die Kunden zuvor selbst festlegen können, indem sie eine Schablone erstellen. Diese wird digitalisiert, damit der PVC-Belag entsprechend zugeschnitten werden kann. Dabei können auch bereits Muster festgelegt werden, die später während des Schneidens durch die Maschine in die Platten eingraviert werden. Die einzelnen Kunststoffteak-Platten können dann auf einem Bootsdeck mit einem Systemkleber befestigt werden, der eigens dafür entwickelt wurde.

Geschichte des Bootsservice

Mit dem HLF-Belag haben die Rettichs ein neues Kapitel in der Geschichte ihres Familienunternehmens aufgeschlagen. Die Eltern von René Rettich betrieben zuerst eine Tankstelle und verlagerten ihr Geschäft dann auf die Reparatur und den Handel mit Autos. In den 1980er Jahren schließlich gründeten Christoph und Doris Rettich ihren Bootsservice in Bodman. Vor fünf Jahren stieg dort auch René Rettich ein. Der studierte Betriebswirt hatte zuvor in der Werbebranche gearbeitet. Nun ist er Kaufmännischer Leiter des familieneigenen Bootsservices und führt die HLF Marine.

Unternehmen will neue Märkte erobern

Über das Tochterunternehmen wird der HLF-Belag vermarktet. „Wir wollen den Belag weltweit und nicht nur im Bootsbereich vertreiben“, sagt René Rettich. Denn HLF könne auch für Terrassen- oder Caravan-Böden verwendet werden. Es bestünden bereits Kontakte zu Reedereien in Griechenland und vor Kurzem sei eine Anfrage aus Monte Carlo gekommen, wo eine 400 Quadratmeter große Terrasse mit HLF belegt werden soll.

Bootsservice Rettich Das Familienunternehmen bietet in Bodman seit den 1980er-Jahren Unterhaltsarbeiten und Reparaturen für Schiffe und Boote an. Gegründet wurde es vom Ehepaar Christoph und Doris Rettich. Er hat die Technische Geschäftsleitung inne, während sie mit dem gemeinsamen Sohn René Rettich die Kaufmännische Leitung verantwortet. Auch René Rettichs Partnerin Natascha Auer arbeitet im Unternehmen mit. (maj)

