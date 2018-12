Niemand würde freiwillig einen Fisch essen, der mit irgendwelchen Medikamenten vollgepumpt ist. Doch es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass dies geschieht. Denn Wirkstoffe von Medikamenten können übers Abwasser in den Wasserkreislauf gelangen und bleiben dort auch in kleinen Mengen wirksam. „Untersuchungen von Gewässern haben gezeigt, dass sich gewisse Wirkstoffe bereits in Fischen nachweisen lassen“, sagt Carsten Bucksch. Er leitet die Kläranlage des Abwasserverbands Stockacher Aach.

„Vor sechs Jahren haben wir bei uns eine Aktivkohlefilter-Anlage gebaut“, erzählt Carsten Bucksch. Die Kläranlage in Bodman-Ludwigshafen ist ein Vorreiter in der Beseitigung sogenannter Spurenstoffe wie Rückständen von Medikamenten oder Unkrautvernichtern. 2012 startetet hier eines von fünf Pilotprojekten zur Spurenstoffbeseitigung in Baden-Württemberg.

Sie seien damals vom Umweltministerium angefragt worden, ob sie das Pilotprojekt machen wollten, erklärt Carsten Bucksch: „Der Grund war, dass wir bereits eine Sandfilteranlage hatten – die Voraussetzung, um Aktivkohlefilter einzusetzen.“ Sandfilter werden in den Kläranlagen der Bodenseeregion seit den frühen 1990er Jahren eingesetzt. Mit ihnen wird etwa Phosphor aus dem Abwasser beseitigt. Dieser chemische Stoff findet sich beispielsweise in Düngemitteln. Gelangt er in zu großen Mengen in den See, führt er dort zu einem übermäßigen Algenwachstum.

Spurenstoffe lagern sich an die Kohle an

Die Phosphatwerte im Gewässer würden jedes Jahr besser, sagt Bucksch, aber um Medikamentenrückstände zu beseitigen, reiche die Sandfiltration nicht aus: „Solche Spurenstoffe gehen relativ unbeeindruckt durch, wenn man herkömmliche Reinigungsstoffe einsetzt.“ Deshalb werden in der Kläranlage in Bodman-Ludwigshafen nun seit einigen Jahren Aktivkohlefilter eingesetzt. Die Spurenstoffe lagern sich dabei an die Kohle an. Diese wird anschließend aus dem Wasser gefiltert.

„Ein Vorteil der Aktivkohle ist, dass sie nicht wählerisch ist: Neuartige Stoffe werden durch sie ebenso gebunden, wie die alten“, erklärt Carsten Bucksch. Und bisher sieht die Bilanz positiv aus: Carsten Bucksch konnte an der Versammlung des Abwasserverbandes Stockacher Aach (siehe Kasten) die Resultate der jährlichen Auswertung der Filteranlage präsentieren. Die Analyse wird durch das Kompetenzzentrum Spurenstoffe Baden-Württemberg vorgenommen. „Das Zentrum analysiert jeweils fünf bis zehn Stoffe. Wenn die Proben zeigen, dass diese in der Summe zu über 80 Prozent entfernt wurden, geht man davon aus, dass auch die restlichen weg sind“, erklärt Bucksch. Der Mittelwert für seine Kläranlage habe im vergangenen Jahr 90 betragen.

Feuchttücher sind Pumpenkiller

Was die Beseitigung der Spurenstoffe anbelangt, kann Carsten Bucksch also zufrieden sein. Doch den Abwassermeister bereitet ein anderes Problem Sorgen: Feuchttücher. „Diese gelangen in den letzten Jahren vermehrt ins Abwasser“, sagt Bucksch. Für die Abwasserrohre ist das fatal, denn die Tücher aus Kunststoffaser spinnen sich auf ihrem Weg durch die Kanalisation zu langen Fäden zusammen, die dann die Pumpen der Kläranlage verstopfen.

„Entfernen können wir diese nur, indem wir die Pumpen auseinanderbauen und die Fäden von Hand rausholen“, erklärt Carsten Bucksch. Abgesehen davon, dass dies mit zusätzlicher und unappetitlicher Arbeit für die Klärarbeiter verbunden sei, hätten die Verstopfungen auch hohe Kosten zur Folge. Carsten Bucksch verteilte deshalb an der Sitzung des Abwasserverbands Flyer an die Bürgermeister der Verbandsgemeinden. Mit ihnen soll die Bevölkerung darüber aufgeklärt werden, dass Restmüll nicht ins Klo gehört.