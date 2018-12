Der Kraftakt in sieben Bildern: Ein Kran bringt den Absturzschacht für den Mühlbachkanal (Hochwasserschutz) in Ludwigshafen. Ihn in der Grube zu platzieren, ist aber Handarbeit für mehrere Personen.

Bild: Löffler, Ramona Der Absturzschacht für den Mühlbachkanal ist 2,70 Meter breit, drei Meter lang und 3,40 Meter hoch. Bild: Ramona Löffler Bild: Löffler, Ramona Der Absturzschacht für den Mühlbachkanal in der Bahnhofstraße wird an einen großen Kran gehabt, damit er in die Baugrube hinabgelassen werden kann. Bild: Ramona Löffler Bild: Löffler, Ramona Der Kran hebt das 40 Tonnen schwere Betonbauteil in die Grube am Beginn der Bahnhofstraße. Im Hinterund verläuft die Radolfzeller Straße (B34). Bild: Ramona Löffler Bild: Löffler, Ramona Langsam und behutsam lässt der Kran das Kanalbauteil in die Grube hinunter. Bild: Ramona Löffler Bild: Löffler, Ramona Mithilfe von Arbeitern kann das Bauteil langsam seinen Platz einnehmen. Alles muss ganz vorsichtig ablaufen. Bild: Ramona Löffler Bild: Löffler, Ramona Es ist wichtig, dass das Teil genau an die richtige Stelle kommt. Deshalb achten Arbeiter an allen Seiten genau auf die Position. Bild: Ramona Löffler Bild: Löffler, Ramona Der Absturzschacht, das größte Bauteil für den Kanal zum Hochwasserschutz, schwebt in der Bahnhofstraße per Kran ein. Es wiegt 40 Tonnen und ist 2,70 breit, drei Meter lang sowie 3,4 Meter hoch. Bilder: Ramona Löffler

