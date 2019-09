von Friedrich W. Strub

Zu den besonderen kirchlichen Festen in Bodman zählt das Frauenberg-Patrozinium zum Fest Mariä Geburt, das alljährlich am 8. September gefeiert wird und mit dem die Hauptwallfahrt verbunden ist. An diesem Tag pilgern viele Gläubige aus der näheren Umgebung zu „Unserer Lieben Frau“ auf den Frauenberg. In diesem Jahr ist wieder ein Bischofsbesuch angesagt, nachdem vor zwei Jahren Erzbischof Stephan Burger nach Bodman gekommen war.

Am Sonntag ist dies Weihbischof Paul Wehrle, der um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul dem Festgottesdienst vorsteht und auch die Festpredigt halten wird, ehe um 15.30 Uhr auf dem Frauenberg die traditionelle Marienfeier stattfindet. Bei gutem Wetter auf dem geräumigen Vorplatz, sonst in der Marienkapelle.

Die Geschichte der Kapelle

Am 9. Mai 1309 konnten die Bischöfe von Konstanz und Eichstätt die Kapelle auf dem Frauenberg weihen. Es entwickelte sich eine Wallfahrt. Zusammen mit dem Kloster Salem wurde die Zisterzienserklause auf dem Frauenberg im Jahre 1802 säkularisiert und der markgräflich badischen Standesherrschaft Salem zugeteilt. Freiherr Franz von und zu Bodman konnte 1811 den Frauenberg mit zugehörendem Besitz für die Familie zurückerwerben.

Im Jahr 1822, dem Tod des letzten Salemer Zisterzienserpaters, wurde die Wallfahrt aufgehoben und die Kapelle exsekriert. Erst 1865 wurde durch den Mainzer Bischof Wilhelm Emanuel von Ketteler die Kapelle neu geweiht und die Wallfahrt wieder eröffnet.

Mutterhaus einer Laiengemeinschaft

Seit 1982 herrscht durch die katholische Laiengemeinschaft „Communitas Agnus Dei„ wieder klösterliches Leben auf dem Frauenberg. Die Gemeinschaft wurde 1980 in Rottenburg-Wurmlingen gegründet und fand auf dem Frauenberg mithilfe von Wilderich Graf von und zu Bodman ihr Mutterhaus. „Mit Gebet und Askese setzt die Gemeinschaft ein prophetisches Zeichen christlichen Lebens in unsere Zeit“, sagte Graf Bodman.

Die Wallfahrtskapelle ist für Besucher täglich zugänglich, Wallfahrtsgottesdienste finden regelmäßig jeden Donnerstag zwischen 1. Mai und 30. September um 8 Uhr statt, mit Ausnahme an Christi Himmelfahrt und Fronleichnam.

Andachtsräume in der Kapelle

Im Kellergeschoss befinden sich von der Gemeinschaft Agnus Dei gestaltete Andachtsräume: die „Kapelle für die Völker“, die an die Leiden einzelner Völker, wie der Juden durch den Holocaust oder der Armenier durch die Morde an ihrem Volk mahnt, die Rahel-Grotte, eine Gedenkstätte für die ungeborenen Kinder und die Krypta als Raum der Ewigen Anbetung.

Das zehn Meter hohe Eichenkreuz, ein Werk des litauischen Künstlers Raimondas Zievys, wurde 2000 von der Holzhauergilde des Narrenvereins Bodman auf dem Vorplatz errichtet.