Am Beginn der vollgesperrten Bahnhofstraße bereiten die Arbeiter momentan die sechs Meter tiefe Grube für die Bauwerke zur Regenwasserbehandlung vor. Diese werden dann an den bereits liegenden Hochwasserableitkanal angeschlossen, der Oberflächenwasser in den See ableitet. Wegen dieser Ableitung sei die Regenwasserbehandlung notwendig, erklärt Dominik Dirnbach vom Ingenieurbüro Reckmann.

Der Bagger bringt Kies rund um die Metallwände, die die Grube stabilisieren, ein. | Bild: Löffler, Ramona

Die Bauwerke sollen im Lauf der Woche kommen. Wenn alles eingebaut ist, folgt auf rund 230 Metern die Verlegung eines neuen Regenwasser-Entlastungskanals, der die Bahnhofstraße in Richtung des Ableitkanals entwässern soll, wenn es regnet.

Für den Bagger stehen jede Menge verschiedener Schaufel-Aufsätze bereit. | Bild: Löffler, Ramona

Der neue Kanal dient dazu, den vorhandenen Mischwasserkanal zu entlasten, denn in der Bahnhofstraße besteht wegen ihrer wannenartigen Lage Hochwassergefahr. Die Arbeiten sollen mindestens zwei Monate dauern. Dies ist eine der Hochwasserschutzmaßnahmen, die die Gemeinde beschlossen hat.