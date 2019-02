von Friedrich W. Strub

Die Bunten Abende sind vorbei, jetzt beginnt in beiden Ortsteilen bei den Bosköpfen und Seehasen die heiße Phase der Fasnacht. Am Dienstag, 26. Februar, ist die Wieberfasnet im Seeum in Bodman.

Der Schmotzige Dunschtig beginnt mit der Gedenkmesse für die verstorbenen Narren und den früheren Pfarrer und Narrenfreund Alfons Schwoerer um 8 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul. Anschließend werden die Narren im gräflichen Schloss empfangen, es folgen die Befreiung der Schul- und Kindergartenkinder und die Trauung der Narreneltern im Seeum. Um 14 Uhr sind der Narrenbaumumzug und anschließend das Aufstellen in den Uferanlagen. Dieser höchste Feiertag der Narren endet in Bodman mit einer großen Fasnachtsparty im Seeum.

In Kooperation mit der Narrenzunft Seehasen besorgt der Turnverein Ludwigshafen 1911 über die Fasnacht die Bewirtung im katholischen Gemeindezentrum in Ludwigshafen. Ab 10.30 Uhr beginnt hier die traditionelle Morgensuppe mit Amtsenthebung und Ehrungen verdienter Narren. Später ist Narrenbaumstellen und ab 20 Uhr geht im Anschluss an den Hemdglonkerumzug der Hemdglonkerball über die Bühne. Der Eintritt ist frei. Am Freitag, 1. März, findet im Anschluss an den Kinderumzug um 14.30 Uhr der Kinderball statt.

Das weitere fasnachtliche Geschehen in der alten Kaiserpfalz wird am Samstag, 2. März, 19 Uhr, mit dem traditionellen Hemdglonkerumzug und -ball fortgesetzt. Der Umzug bewegt sich vom ehemaligen Gasthaus Schiff durch das Dorf bis zum Seeum.

Großer Geburtstagsumzug

Am Fasnachtssonntag, 3. März, ist im Anschluss an den Gottesdienst für die lebenden und verstorbenen Mitglieder der Narrenzunft gegen 11 Uhr Frühschoppen und Mittagessen. Um 14 Uhr sind die Bosköpfe beim großen gemeinsamen Umzug in Ludwigshafen, wo der Hasenrat sein 90-jähriges Bestehen feiert. Die Narrenbolizei in Gestalt von Dieter Senger gibt es seit 30 Jahren. So steht der traditionelle, gemeinsame Umzug, der an der Sernatingenschule beginnt, unter dem Motto "Wir gratulieren".

Die Fasnacht am Dienstag, 5. März, ist in Bodman vor allem den Kindern und der Jugend gewidmet. Um 14 Uhr treffen sich die Kinder zu ihrem Umzug an der Schule. Im Seeum feiern sie Kinderball mit ihren Eltern und Großeltern. Um 17 Uhr kommt erst Abschiedsstimmung auf, denn es schlägt für den Narrenbaum das letzte Stündlein. Aber noch geht es im Seeum für die Erwachsenen hoch her, ehe sich gegen 22 Uhr das ganze närrische Volk im Freien zusammenfindet, wo die Fasnacht in Form einer Strohpuppe unter viel Wehklagen verbrannt wird. In Ludwigshafen gibt es in den frühen Abendstunden einen Fackelumzug und der Stettelberger wird in die Verbannung geschickt.