Der nächste Abschnitt der Sanierung der Kaiserpfalzstraße läuft, aber die Linienbusse können die Umleitung nicht so fahren, wie die Gemeindeverwaltung es eigentlich geplant hatte. Hauptamtsleiter Stefan Burger umriss in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Situation und stellte eine Alternative vor, die nun eingerichtet werden soll. Dass es aber überhaupt Probleme im Umfeld der seit langem geplanten Baumaßnahme gibt, sorgte bei Vertretern der Verwaltung und Gemeinderäten für großen Unmut.

"Die Busdurchfahrt am Linde-Areal funktioniert nicht", erklärte Burger. Haltestellenschilder im Baustellenbereich der Seedomaine würden dort nur ignoriert werden. Bürgermeister Matthias Weckbach ergänzte, dass an der Seedomaine Erde für Aufschüttungen per Laster über die Friedhofstraße angeliefert werde und dies wohl nicht anders möglich sei. Der Bus könne aber nicht warten, bis das Abladen beendet sei. Vor allem Ortsbaumeister Ralf Volber ärgert sich: "Ich hätte mir gewünscht, dass sich die Seedomaine besser mit uns abspricht. Sie hatten die Information, dass wir die Straße brauchen. Ich bin sehr enttäuscht", sagte er. Gemeinderat Robert Hermann (CDU) brachte noch einen anderen Punkt auf: "Wir haben lange auf die Seedomaine Rücksicht genommen. Da hätte ich jetzt mehr Mithilfe erwartet." Er spielte damit auf die halbseitige Sperrung mit Ampel in der Kaiserpfalzstraße im Bereich der Seedomaine-Baustelle an, die dort lange Zeit galt. Matthias Weckbach will die Kritik an das Baunternehmen mit Sitz in Lindau weitergeben.

Dieser Straßenabschnitt, eine Verbindung der Burgstraße (hinten) zur Straße "Am Königsweingarten", wo das Foto entstanden ist, hätte als Busumleitung dienen sollen. Die Straße ist jedoch schmal und wenn dort Laster für die Seedomäne stehen, käme der Bus nicht durch. Bild: Ramona Löffler | Bild: Löffler, Ramona

Die Verwaltung habe sich Gedanken über eine umsetzbare Alternative gemacht, damit Busse auch weiter nach hinten in den Ort fahren können, erläuterte Burger. An der Kreuzung der vier Äste der Burgstraße könnte der verfügbare Platz so aufgeweitet werden, dass Busse dort halten könnten. Gespräche mit dem Busunternehmen liefen derzeit, so Burger. Die Busumleitung soll dann durch die Straßen "Untere Schlosshalde", "Im Weilergarten" und Äste der Burgstraße verlaufen. Da es von der Geometrie an der Kreuzung für den Bus besser passe, solle der Bus erst von der Unteren Schlosshalde in die Straße "Im Weilergarten", dann in die Burgstraße und schließlich über einen senkrechten Ast der Burgstraße wieder nach oben auf die "Untere Schlosshalde". Dazu sagte Weckbach: "Ich glaube, dass die Lösung so sogar besser ist."

Nach Rücksprache mit einem Anwohner sei bereits Gestrüpp an einer Straßenecke zurückgeschnitten worden, so die Info in der Ratssitzung. Alessandro Ribaudo (CDU) lobte dieses Entgegenkommen. Zum aktuellen Stand sagte Stefan Burger am Donnerstag auf SÜDKURIER-Rückfrage, dass Gespräche mit Anwohner laufen, da der Platz an der Kreuzung noch nicht ganz für die Busse ausreiche. Voraussichtlich Mitte kommender Woche könne getestet werden, ob ein Bus um die Kurve kommt. Eine SÜDKURIER-Anfrage von Mittwoch bei der Seedomaine zum Sachverhalt läuft noch.

Burgstraße Die Verlängerung des Teils der Burgstraße am Linde-Areal zur Straße "Am Königsweingarten" hat eine schmale Fahrbahn. Die Gemeinde hat diesen Straßenabschnitt für die Seedomaine gebaut. In der Gemeinderatssitzung zeigten sich dazu unterschiedliche Wissensstände. Ortsbaumeister Ralf Volber erklärte den Sachstand: Die Seedomaine habe bereits einen Großteil der Kosten bezahlt und die Straße sei abgenommen. Das Unternehmen aus Lindau sei über die Notwendigkeit informiert worden, dass die Straße als Umleitungsstrecke für den Busverkehr gebraucht werde. (löf)

