Das Jazz-Jahr 2019 im Bürger- und Gästezentrum Zollhaus ist bereits Vergangenheit und die Blicke der vielen Jazz-Fans richten sich auf die Konzerte im Jahr 2020. Im Zollhaus werden sich an zehn Sonntagen wieder Bands mit Rang und Namen präsentieren.

Seit vielen Jahren wird in den historischen Räumen des ehemaligen Lagerhauses aus Großherzoglicher Zeit Jazz vom Feinsten geboten. Jedes Konzert war im vergangenen Jahr ausgebucht und wer zu spät kam fand keinen Einlass mehr.

Ein Riesenerfolg, der in Stockach begann: Vor etwa 20 Jahren gründete sich die Band Reamonn

Karten und Infos

Die Jazz-Konzerte finden sonntags im Bürger-und Gästezentrum Zollhaus in Ludwigshafen statt und beginnen jeweils um 11 Uhr. Die Tageskasse öffnet um 10 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro (Kinder sechs Euro). Infos und Kartenvorbestellungen bei Elisabeth Fuhrmann unter (0175) 404 58 84 oder per E-Mail an jazz.fuhrmann@gmx.de