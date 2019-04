Es gibt Momente, bei denen den Hauptprotagonisten schon Tage zuvor unweigerlich der Puls nach oben schnellt: ein Auftritt vor großem Publikum, das schriftliche Mathe-Abitur oder ein wichtiges Vorstellungsgespräch. Pfarrer Nikolaus Böhler könnte eine dieser Personen sein. Am kommenden Sonntag, 7. April, wird seine Investitur vollzogen. Doch der 62-jährige Geistliche bleibt gelassen. Von Nervosität ist bei ihm keine Spur. „Warum auch?“, fragt er im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Er wisse zwar, dass dies ein großer Tag werde, aber er freue sich darauf. „Das ist ein formaler, aber sehr schöner Akt“, betont er. Denn mit der Investitur sage er seiner neuen Gemeinde offiziell: „Ich bin da und ich bin Euer Pfarrer!“ Aber Nikolaus Böhler weiß auch um die Bedeutung der Investitur: Denn durch sie bekomme er auch vom Vertreter des Bischofs mit auf den Weg gegeben, dass die Kirche ihm als neuen Pfarrer der Seelsorgeeinheit See-End, zu der die Gemeinden Bodman-Ludwigshafen, Espasingen und Wahlwies zählen, vertraue.

Für den jüngsten Sohn von insgesamt fünf Geschwistern kommt die Investitur einer Art offiziellem Ankommen in seiner neuen Gemeinde gleich. Der 62-Jährige wurde 1956 in Zell im Wiesental geboren. Er See-End erhielt 1983 von Erzbischof Oskar Saier im Freiburger Münster die Priesterweihe. Nach seiner Vikarszeit in Ettlingen war er Pfarradministrator in Böhringen und Stahringen. Als Pfarrer wirkte er zwölf Jahre in Achern sowie zuletzt 13 Jahre in Gottmadingen und Gailingen. Erzbischof Stephan Burger ernannte ihn im September 2018 zum Leitenden Pfarrer der Seelsorgeeinheit See-End mit rund 3500 Katholiken. Sein Vorgänger Rainer Auer ist nun Leitender Pfarrer einer 14 000 Katholiken zählenden Seelsorgeeinheit in Karlsruhe.

Beruf und Berufung

Für Nikolaus Böhler war der Weg zur Kirche schon seit der frühsten Kindheit geebnet. Sein Elternhaus war religiös. „Ich bin in die Kirche reingewachsen. Mein Beruf ist aber auch meine Berufung“, sagt er. Dass er sich für eine neue Aufgabe in der Seelsorgeeinheit See-End entschieden habe, liegt für ihn an der herrlichen Umgebung und an den Menschen, die darin leben. Doch er stellt schnell klar. „Das ist für mich die letzte Wegstation als Pfarrer, das steht für mich im Hinblick auf mein Alter fest.“

Pfarrer Nikolaus Böhler bei seinem Einstand im Advent. Bild: Friedrich W.Strub | Bild: Friedrich W. Strub

Seinen ersten Gottesdienst in seiner neuen Heimat hielt er am dritten Advent 2018. Schon damals sei er von seiner neuen Gemeinde aufs Herzlichste empfangen worden. Aber auch noch nach den ersten drei Monaten sei er noch immer dabei, jeden Tag neue Namen und Gesichter kennenzulernen. Gerade dieser Kontakt mache sein Amt für ihn aus. Eine Großstadt komme für Pfarrer Böhler nicht in Frage. Im Gegenteil: Er hat sich bewusst für die überschaubare Seelsorgeeinheit See-End entschieden. „Hier kenne ich die Menschen und die Menschen kennen mich – das macht für mich den Charme aus“, so Böhler. So sei es auch leichter, Kontakte über einen längeren Zeitraum zu halten.

Böhler: "Ich freue mich auf den Gottesdienst!"

Angesprochen auf seine Ziele hält sich Nikolaus Böhler noch zurück. Dafür sei es nach drei Monaten im Amt und Würden noch zu früh. Aber ein wenig lässt er sich dann doch in die Karten schauen: „Wir sind nicht nur eine Seelsorgeeinheit auf dem Papier, sondern wir werden uns alle auf einen gemeinsamen Weg zum Glauben begeben“, so Böhler. Dafür könne er sich auf viele Helfer in der Seelsorgeeinheit verlassen: die Ministranten, den Pfarrgemeinderat, die Organisten, die Mesner, die Gemeindereferentin Monika Schick.

Auch zum Ende des Gespräches, als noch einmal die Frage nach der Nervosität aufkommt, bleibt Pfarrer Böhler gelassen – um nicht zu sagen: cool. „Ich freue mich einfach auf einen tollen Festgottesdienst, sagt er – und das nimmt man ihm ab.