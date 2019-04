von PM

Eine Reihe von Einbrüchen im Zeitraum zwischen Samstag und Montag hat die Polizei in Bodman-Ludwigshafen beschäftigt. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung informiert, wurde in besagtem Zeitraum gleich vier Einbrüche gemeldet. Alle Einbrüche ereigneten sich in Firmen, die sich in Bodman-Ludwigshafen niedergelassen haben.

Die Tathergänge

Besonders betroffen von der Reihe an Einbrüchen war in der Nacht von Sonntag auf Montag die Straße "Breite". Unbekannte sind dort gleich in zwei Firmen eingebrochen. In der ersten Firma hebelten die Unbekannten laut Polizeimitteilung ein Fenster gewaltsam auf und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten des Unternehmens. Im Anschluss daran durchsuchten die die räume nach Wertgegenständen. Laut Polizei entwendeten die Diebe einen 150 Kilogramm schweren Tresor, indem sie ihn in ein breitstehenden Fahrzeug luden. Der entstandene Sachschaden konnten die Beamten bislang noch nicht genau beziffern.

Weitere Firma aufgebrochen

In der gleichen Nacht brachen unbekannte Täter in eine weitere Firma in derselben Straße ein. Auch hier wurden mehrere Büroräume durchsucht und mehrere Schränke sowie Behältnisse aufgebrochen, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei weiter. Aus einer Metallkasse entwendete die Unbekannten Bargeld.

Diebe auch in anderen Geschäften zu Werke

Damit aber noch nicht genug: Wie Polizei vermeldete auch im Zeitraum von Samstag, 16.30 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, einen dritten Einbruch in eine weitere Firma in der Doppelgemeinde Bodman-Ludwigshafen. Dieses mal ist ein Unternehmen in der Straße "Im Weiler" Opfer eines Diebes oder mehrerer unbekannter Diebe geworden. Auch hier verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten mehrere Büro- und Sozialräume. Laut Polizei sei derzeit noch nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde.

Ein vierter Einbruch

Der vierte Einbruch ereignete sich nach Angaben der zuständigen Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag. Laut Pressemeldung der Polizei ist eine Firma in der Straße "In Neustückern" betroffen. Im Bürotrakt des Gebäudes durchsuchte er mehrere Büroräume, öffnete gewaltsam Schränke und Schubladen und entnahm aus einer Geldkassette Bargeld, teilt die Polizei weiter mit.

Ob die Einbrüche in Bodman-Ludwigshafen zusammenhängen, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, teilt die Polizei weiter mit. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach unter der Telefonnummer (0 77 71) 93 91 0 in Verbindung zu setzen.