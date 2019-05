Bodman vor 53 Minuten

Verursacher flüchtet nach Streifunfall in der Küfergasse

Ein unbekannter Autofahrer hat rund 1000 Euro Schaden bei einem Unfall in der Küfergasse in Bodman in der Nacht auf Donnerstag zwischen 19.30 Uhr und 7.30 Uhr hinterlassen.