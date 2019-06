Alles liegt an einem zu vollgepackten Verteilerkasten. Das Multifunktionsgehäuse (MFG) in der Straße „Im Weiler“ im Vorderen Bereich von Bodman wird zu heiß und dann falls das Internet aus. An den zwei heißen Tagen vor der Sitzung sei das immer zur selben Uhrzeit. Darüber diskutierte die Mitglieder des Gemeinderats, als Sonja Hildebrand (Freie Wähler) das Thema in der Sitzung am Dienstag ansprach. Viele sprachen mehr als deutlich ihren Unmut über die wiederkehrende Situation aus, die seit dem vergangenen Sommer bekannt ist.

Und es gehe nicht nur ums Internet, so Sonja Hildebrand. Auch das Telefon sei betroffen. Manche Gewerbetreibende hätten einen zweiten Anschluss für solche Fälle, aber Privatpersonen eher nicht. Gabriele Zwisler (FDP) erzählte, dass die Ausfälle immer ab 15 Uhr begannen. Es sei ein großes Problem, wenn dann eine Internetverbindung für die Arbeit gebraucht werde.

Ein Unbekannter hat dieses Plakat an den Verteilerkasten geklebt, der immer wieder überhitzt – die Gemeinde hat es entfernt. | Bild: Löffler, Ramona

Ortsbaumeister Ralf Volber und Bürgermeister Matthias Weckbach schilderten dem Gremium, woran die endgültige Lösung des Problems bisher lag. „Wir warten noch auf die restlichen Teile für den Umbau“, sagte Volber zum MFG 1 in „Im Weiler“. Das MFG 1 sei randvoll, erklärte er. Das neue MFG 3 im Bereich der Pizzeria sei bereits bestückt, doch es fehlen noch letzte Zuleitungen. Sobald alles fertig sei, könnten die Glasfaserkabel aus dem MFG 1 dorthin umgelegt werden. Dann lägen im MFG 1 nur noch Kupferkabel. Weckbach erläuterte außerdem, dass auch der die Leitung (Backbone), die von außerhalb nach Bodman führt, aus dem MFG 1 heraus und in einen Schacht hineinverlegt werden solle.

Weckback ergänzte, dass bereits lange geplant sei, den Backbone-Anschluss aus dem MGF 1 raus und in einen Schacht zu verlegen. Dann wäre nur noch Technik im Kasten, die auf die vorhandenen Kupferleitungen führe. „Momentan ist alles zusammengepfercht und die Luft kann nicht zirkulieren“, fasste er das Problem zusammen. Die Gemeinde habe bereits im Januar einen neuen Lüfter bestellt, doch dann storniert, da er nicht gepasst hätte. Nun sei extra ein passender Lüfter gebaut worden, da diese Art von Verteilerkasten nicht mehr am Markt sei.

Über die Entflechtung, die den MFG 1 entlasten soll, hat der Rat bereits in einer früheren Sitzung gesprochen und entschieden. Die Kosten liegen bei 8000 Euro. Das sei gemessen am derzeitigen Schaden durch die Internetausfälle „ein Klacks“, warf Alessandro Ribaudo (CDU) ein. Er bezeichnete die Situation als frustrierend. „Das hat höchste Priorität. Wir müssen da ran.“ Er verwies darauf, dass das Problem sei vergangenem Juli und August bekannt sei (siehe Infokasten).

Klaus Gohl „Freie Wähler„ hatte von allen, die ihrem Unmut Luft machen, die deutlichsten Worte. Er nannte die Netcom BW einen „Sauladen“ und erzählte vom „verwaltungstechnischen Chaos“. Die Abwicklung von Vertrieb bis Montage sei eine Katastrophe. Er habe dazu auch versucht, die offiziellen Ansprechpartner zu erreichen. Er erzählte davon, wie neue Wohnungseigentümer trotz ausgemachter Termine und weiter Anreise von den Netcom-Technikern versetzt worden seien – diese seien einfach nicht erschienen. Und er ergänzte: „Die Technik weiß nicht, was der Vertrieb verkauft.“ Die Netcom könne so nicht Partner der Gemeinde sein. „Das kann man so nicht rechtfertigen“, sagte er.

Robert Hermann (CDU) erkundigte sich, wie lange es bis zum Einbau des Lüfters dauere. Volber hofft, dass dieser bis in einer Woche geliefert werde. Dann hänge es davon ab, wie eine Firma Zeit habe, ihn zu installieren. Gabriele Zwisler regte eine Beschattung des MFG 1 an, um die Temperatur geringer zu halten. Volber und Weckbach versprachen abzuklären, wie dies umsetzbar sei. Direkt am Mittwochmorgen kümmerte sich dann der Bauhof darum. Ein Mitarbeiter nahm Maß und um die Mittagszeit hatte der Verteilerkasten bereits ein kleines, schattenspendendes Dach.

Eine der Betroffenen ist Regina Modenbach. Sie wohnt im Weilergarten. Die Familie hat von der Telekom zu Netcom gewechselt, da es mit den versprochenen Geschwindigkeiten nicht geklappt habe. „Bis nun die Bauarbeiten auf der Kaiserpfalzstraße in die Höhe des Weilergartens vorgerückt waren, hatten wir keine Probleme“, erzählt sie. Es habe ein Signal mit 35,5 Mbit/s gegeben. Doch da die Familie eine sehr moderne, internetunterstützte Solar- und Heizungsanlage betreibe, sei ein stabiles Internet im Bezug auf Wetterdaten, Überwachung und Umgebungsparameter wichtig. „Jedoch gehen die letzten zehn bis 15 Prozent Energieeffizienz bezüglich Einspeisung oder Heizungsregelung verloren, wenn das Internet fehlt.“ Die Familie habe nun eine Anfrage an die Netcom BW gestellt, wann im Weilergarten Glasfaser endlich verlegt werde. „Bis dahin wird es wegen der Bauarbeiten noch einigen Verdruss geben“, sagt sie. Eine andere Bodmanerin erzählt im sozialen Netzwerk Facebook, dass bei ihr bereits seit einer Woche zuhause kein Telefon und Internet mehr funktioniere.

Die Netcom antwortete am Mittwochabend auf eine Presseanfrage. „Wir nehmen Beschwerden und Nachfragen unserer Kunden sehr ernst und sind natürlich ständig bemüht den Service für unsere Kunden zu verbessern“, erklärte Johanna Praetorius von Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit der Netcom BW. Zu den Kunden, die bei Terminen versetzt wurden, sagt sie, dass Subunternehmer im Einsatz seien und die Netcom bedaure, dass es zu Problemen gekommen sei.

Was die Störungen bei Hitze im MFG1 angeht, habe die Netcom am Mittwoch Sofortmaßnahmen ergriffen und etwas darin umgebaut. „Hierbei wurde die Hardware in einen anderen Standort umgezogen“, so die Sprecherin. Es handle sich um einen anderen MFG. „Zudem wird am Freitag eine ergänzende Lüftung im Multifunktionsgehäuse angebracht. Dadurch werden temperaturbedingte Ausfälle des Internets in Zukunft verhindert.“ Es blieb offen, ob dies etwas mit den Plänen der Gemeinde zu tun hat oder unabhängig davon ist.