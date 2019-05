Es ist ein Trend in der Verwaltungsgemeinschaft Stockach in dieser Wahl: Die Zahl der Frauen in den Räten steigt. Wie in Orsingen-Nenzingen und Hohenfels ist es auch in Bodman-Ludwigshafen. Die Seegemeinde ist außerdem Spitzenreiter bei der Wahlbeteiligung in der Verwaltungsgemeinschaft Stockach: 83,8 Prozent der Wahlberechtigten gaben ihre Stimmen ab. Das ist eine Steigerung von 33,2 Prozent im Vergleich zur Wahl im Jahr 2014. Damals lag die Beteiligung in der Seegemeinde bei 52,6 Prozent.

Durch den Wegfall der unechten Teilortswahl hat Bodman-Ludwigshafen ab jetzt nur noch 14 statt wie bisher 16 Sitze im Gemeinderat. Die CDU-Fraktion im Gemeinderat besteht jetzt rein aus Männern. Die Fraktion hat zwei von bisher acht Sitzen verloren. Dennoch bekam die Partei mit 43,1 Prozent lediglich 0,8 Prozent weniger Stimmen als bei der Kommunalwahl im Jahr 2014. Stimmenkönig bei dieser Wahl ist Alessandro Ribaudo (CDU) mit 1978 Stimmen. Ihm folgen Christoph Leiz (Grüne) mit 1759 Stimmen und Sonja Hildebrand (FW) mit 1489 Stimmen.

Bodman-Ludwigshafen So hat Bodman-Ludwigshafen gewählt: Alle Stimmen der Kandidaten für den Gemeinderat Das könnte Sie auch interessieren

Die Grünen konnten die Anzahl ihrer Sitze von eins auf zwei verdoppeln. Sie bekamen 14,52 Prozent der Stimmen – sechs Prozent mehr als vor fünf Jahren. Neben Christoph Leiz zieht Tonja Sailer in das Gremium ein.

Der Anteil der Frauen im Gremium steigt mit dieser Wahl von drei auf fünf. Allein für die Freien Wähler sitzen ab jetzt drei Frauen im Rat: Sonja Hildebrandt hat es wieder geschafft und neu im Rat sind Petra Haberstroh sowie Esther Moll. Die Freien Wähler (FW) haben mit vier Sitzen einen mehr als bisher. Sie erhielten 31,18 Prozent der Stimmen – ein großer Sprung von 11,5 Prozent nach oben, denn 2014 waren es 19,6 Prozent.

Bodman-Ludwigshafen Das ist der neue Gemeinderat von Bodman-Ludwigshafen Das könnte Sie auch interessieren

Mit Kurt Schmidt kehrt bei der SPD ein erfahrener Gemeinderat zurück, denn er hatte dieses Amt bereits früher inne und trat dieses Jahr wieder an. Die SPD hat 3,4 Prozent der Stimmen verloren, aber behält ihre zwei Sitze im Gemeinderat.

Gabriele Zwisler, die als FDP-Kandidatin auf der CDU-Liste stand, bekam nicht genug Stimmen, um wieder in den Gemeinderat zu kommen. Die FDP, die in der vergangenen Wahlperiode zwei Vertreter im Rat hatte, hat nun keine Sitze mehr.