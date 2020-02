von SK

Der Unfall geschah laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz auf dem Parkplatz des Ludwigshafener Zollhauses in der Hafenstraße. Der Schaden an dem BMW X5 in Höhe von etwa 2000 Euro entstand vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Der Polizeiposten in Bodman-Ludwigshafen bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer (077 73) 92 00 17 zu melden.