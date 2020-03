Passanten haben am Samstagmittag bergeweise gefüllte Müllsäcke und verschiedenen Unrat an einem Waldweg an der Kreisstraße 6100 beim Dettelbach entdeckt. Die Polizei bittet in einer Pressemitteilung Hinweise auf die Verursacher der illegalen Müllablagerung.

Wer etwas gesehen hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach unter der Telefonnummer 07771/9391-0 zu melden.