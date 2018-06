von SK

Der Vorfall ereignete sich vermutlich in der Nacht zum Sonntag am Fahrradabstellplatz in der Ludwigshafener Bahnhofstraße. Dies teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit. Demnach haben unbekannte Täter mehrere Fahrräder umgestoßen und durch Fußtritte mutwillig beschädigt. Wie hoch der Schaden ist, ist laut der Mitteilung noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Stockach bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (077 71) 93 91 0.

