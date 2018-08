von SK

Der Vorfall ereignete sich in der Zeit von Freitagabend bis Mittwochmorgen, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt. Demnach haben in dieser Zeit unbekannte Täter mit einem Schlauch den Kraftstoff aus einem Bagger gestohlen, der in der Straße Vorderes Ried abgestellt war.

Wer Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach unter Telefon (077 71) 93 91 0 zu melden.

