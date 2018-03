Bodman-Ludwigshafen Turnverein Ludwigshafen: Vom Übungsleiter zum Ehrenmitglied

Der Turnverein Ludwigshafen meldet 27 Neuzugänge und viele sportliche Erfolge.

Die 107. Jahreshauptversammlung des Turnvereins Ludwigshafen bescherte dem Hotel Krone ein bis zum Bersten volles Versammlungslokal. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass der Verein aktuell 728 Mitglieder zählt. Der Andrang vor allem junger Menschen hält ungebrochen an. Allein im vergangenen Jahr wurden 27 Neuzugänge registriert. Vorsitzender Klaus Lembcke sprach deshalb zurecht von einem „besonderen Vereinsjahr“.

Es gab eine Vielzahl von Ehrungen (siehe auch rechte Spalte): Christa Weiler und Werner Stegen wurden Ehrenmitglieder, Michaela Ribaudo erhielt die Ehrennadel des Deutschen Turnerbundes. Alessandro Ribaudo und Werner Stegen wurden mit der Verdienstplakette des Badischen Turnerbundes in Gold ausgezeichnet. 40 Mitglieder wurden mit Bronze, Silber und Gold bedacht.

Schriftführerin Christa Weiler stellt die Vereinsbilanz des vergangenen Jahres vor. 36 Übungsleiter bestreiten das sportliche Angebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Zusätzlich zum Breitensport wird in den Abteilungen Turnen, Badminton und Volleyball auch der Wettkampfsport gepflegt. Überregional war der Turnverein Ludwigshafen beim Deutschen Turnfest in Berlin vertreten, vom 24. bis 30. Juli befand sich das DTB-Showteam des TVL „Blues Brothers“ unter Leitung von Alessandro und Michaela Ribaudo bei der Weltmeisterschaft (World Gym Challenge) in Oslo, wo es mit der Goldmedaille ausgezeichnet wurde.

Vom 31. August bis 3. September organisierte der Jugendvorstand mit Jonas Lembcke und Noel Weber mit den aktiven Turnern zum zweiten Mal das Turncamp in der Turnhalle. Am 12. November wurde das 50-jährige Bestehen der Turnhalle mit einem ganztägigen Programm gefeiert, bei dem sich viele Gruppen der Öffentlichkeit vorstellten. Am 18. November wirkten die Leistungsturner und das Show-Team „Blues Brothers“ bei der Turnschau des Hegau-Bodensee-Turngaus in Singen mit und Ende Dezember stellte sich das Show-Team bei den großen Turn-Galen in Baden-Baden und Konstanz vor.

Die Leistungsturner überzeugten unter Leitung von Alessandro Ribaudo bei ihren Wettkämpfen. Die Turner Noel Weber, Pascal Weber, Dominik Grandl und Janis Weber traten dabei auch für höherklassige Vereine an und erreichten herausragende Leistungen in ihren Ligen. Bei den Nachwuchs-Leistungsturnern (Jahrgang 2002 bis 2005) koordiniert Leiter Michael Pichler das Wettkampf-Programm mit sieben weiteren Trainern, das sind Karim Charrad, Andreas Karle, Matthias Ill, Bastian Schmid, Noel Weber, Klaus Lembcke und Alessandro Ribaudo. Die Jugendmannschaft war sehr erfolgreich, die unter anderem beim Rhein-Donau-Cup von „Jugend trainiert für Olympia“ als Vertreter Baden-Württembergs in Gengenbach baden-württembergischer Meister wurde.

Die Kasse befindet sich bei Petra Haberstroh in besten Händen. Dies bestätigten die Kassenprüfer Franz Strittmatter und Bettina Keller. Die Vorstandswahlen brachten folgendes Ergebnis: Klaus Lembcke (Vorsitzender), Margrit Schwarz ist neue Schriftführerin, weil Christa Weiler nach vielen Jahren in der Vorstandschaft nicht mehr kandidierte, Petra Haberstroh (Kasse), Sonja Schacher und Christoph Storz (Beisitzer). Kassenprüfer sind künftig Bettina Keller und Carolyn Trittel. Franz Strittmatter schied turnusgemäß aus. Alle Mitglieder des Vorstands wurden in der Sitzung des Turnvereins einstimmig gewählt.