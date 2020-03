von SK

Zwei Alarmierungen gingen am Sonntagvormittag bei der Freiwilligen Feuerwehr von Bodman-Ludwigshafen ein. Um 9.37 Uhr wurde die Türöffnungsgruppe alarmiert, wie die Feuerwehr mitteilt. Demnach sei es bei diesem Einsatz um eine vermeintlich hilflose Person in der Schifferstraße in Ludwigshafen gegangen. Die Einsatzkräfte hätten allerdings nicht einmal ausrücken müssen, da die fragliche Person unversehrt die Tür geöffnet habe.

Der zweite Alarm, der laut der Mitteilung um 10.09 Uhr einging, führte die Feuerwehrabteilung Ludwigshafen nach Sipplingen. Dort habe es sich um eine unklare Rauchentwicklung gehandelt. Doch auch dort sei kein Einsatz notwendig gewesen. Es sei lediglich beim Anheizen eines Kaminofens zu stärkerer Rauchentwicklung gekommen, schreibt die Feuerwehr weiter.