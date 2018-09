von SK

Wie die Polizei mitteilte, täuschte ein unbekanntes Paar den kauf von Schmuck vor. Nachdem die ausgesuchten Schmuckstücke noch verpackt werden sollten und der Geschädigte dazu einen kurzen Moment die vermeintlichen Kunden allein ließ, nahmen diese den Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro an sich und gaben vor, an einem Geldautomaten Bargeld zu besorgen. Die beiden kehrten jedoch nicht zurück. Die Frau ist etwa 35 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Sie hat glatte, braune, schulterlange Haare, trug ein dunkles Oberteil und eine Jeanshose. Am Hals trug sie eine Kette mit einem goldenen Anker als Anhänger, am Arm ein goldfarbenes Armband und mehrere Lederbänder, an jedem Finger einen Ring. Ihr Begleiter ist etwa 40 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er hat eine stabile Figur, trug eine dunkle Hose und dunkelgrünes T-Shirt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Stockach unter (0 77 71) 93 91-0 entgegen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein